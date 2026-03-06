È disponibile in radio e in digitale “5 MINUTI” (ada.lnk.to/5minuti), il nuovo singolo della cantautrice Giorgia Malerba che, dopo il successo sui social, inaugura una fase più consapevole del suo percorso musicale.

È online anche il videoclip del brano, visibile al seguente link: youtu.be/wVUQOgwVFPw

In “5 MINUTI” (Wannabe Records, distribuzione ADA Music), diretto da Salvatore Rocco, Giorgia Malerba porta in scena il tema delle scelte mancate e incompiute, insieme al peso che ognuna di esse ha nel costruire il proprio percorso.

Le immagini accompagnano un dialogo intimo e introspettivo, in cui l’artista si interroga sui “se”, sulle scelte non fatte e sulle strade non percorse, ma che l’hanno portata ad essere la persona che è oggi.

Un loft dall’estetica vintage fa da sfondo al racconto: qui, Giorgia Malerba si muove tra libri, riviste, vinili e strumenti analogici che richiamano gli anni ‘90. Un ambiente autentico che riflette la sua personalità, essenziale e genuina, dove passato e presente si intrecciano in un equilibrio fatto di nostalgia e gratitudine.

«Ho scelto un luogo in cui ogni dettaglio costituisce parte integrante del racconto, con grafiche old school e colori decisi. – afferma Giorgia Malerba – Questo brano è molto importante per me: parla dei bivi della vita, delle scelte fatte e di come queste influenzino le emozioni, i desideri, la crescita personale, il modo di vivere le relazioni e affrontare la vita in generale».

