Il Comune di Rho presente alla fiera “Fa’ la cosa giusta!”

Anche quest’anno il Comune di Rho sarà coinvolto nella fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” che si terrà dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 20.00, domenica dalle 9.30 alle 19.00.
Uno stand, attivo al padiglione 16, numero B05,
Accanto agli operatori comunali sarà presente anche personale dell’Official Point con la vendita di gadget a marchio Rho.
Quest’anno il filo conduttore della fiera è “Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)”. La risposta, secondo la direttrice editoriale Miriam Giovanzana, è semplice: di tutti. Tutti necessari, nessuno escluso.
L’ingresso è gratuito. Nata da un’idea di Terre di mezzo Editore, la fiera coinvolge aziende e associazioni nelle aree tematiche dedicate all’abitare sostenibile, al cibo e alla sana alimentazione, alla cultura e partecipazione attiva, alla cosmesi naturale e biologica, alla moda etica, ai prodotti e servizi per famiglie e bambini. Uno spazio crescente è dedicato al turismo sostenibile , in particolare con l’area della Fiera dei Grandi Cammini che, con i suoi 100 appuntamenti culturali e la presenza di tutte le associazioni del settore e quasi tutte le Regioni italiane, rappresenta l’appuntamento nazionale più importante.
Un ricco programma culturale prevede
