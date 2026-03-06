Il Comune di Rho presente alla fiera “Fa’ la cosa giusta!”

Anche quest’anno il Comune di Rho sarà coinvolto nella fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fa’ la cosa giusta!” che si terrà dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho, venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle 20.00, domenica dalle 9.30 alle 19.00.

Uno stand, attivo al padiglione 16, numero B05, nell’area Grandi cammini, turismo responsabile e Outdoor, sarà dedicato al portale Visit Rho e organizzato dal Tourist Infopoint per promuovere Rho e il Rhodense d’intesa con l’assessore al Turismo Maria Rita Vergani.

Accanto agli operatori comunali sarà presente anche personale dell’Official Point con la vendita di gadget a marchio Rho.

Quest’anno il filo conduttore della fiera è “Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)”. La risposta, secondo la direttrice editoriale Miriam Giovanzana, è semplice: di tutti. Tutti necessari, nessuno escluso.

L’ingresso è gratuito. Nata da un’idea di Terre di mezzo Editore, la fiera coinvolge aziende e associazioni nelle aree tematiche dedicate all’abitare sostenibile, al cibo e alla sana alimentazione, alla cultura e partecipazione attiva, alla cosmesi naturale e biologica, alla moda etica, ai prodotti e servizi per famiglie e bambini. Uno spazio crescente è dedicato al turismo sostenibile , in particolare con l’area della Fiera dei Grandi Cammini che, con i suoi 100 appuntamenti culturali e la presenza di tutte le associazioni del settore e quasi tutte le Regioni italiane, rappresenta l’appuntamento nazionale più importante.

Un ricco programma culturale prevede centinaia di incontri e attività a cura di esperti, organizzati nelle aree interne di condivisione, e non manca “Sfide – La scuola di tutti”, dedicato al mondo della scuola sul tema “Orientarci nella complessità“.

