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Giorgia tornerà in autunno con “G-Last Call”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Giorgia 2026 - Inalpi Arena - William Bruto-
Giorgia 2026 - Inalpi Arena - William Bruto-

Dopo i palasport e il tour estivo che la vedrà protagonista da luglio, quest’autunno Giorgia tornerà con “G-LAST CALL”, che partirà il 19 settembre con una data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo.

Seguiranno poi i due appuntamenti speciali, già annunciati alla Reggia di Caserta (21 settembre) e all’Arena di Verona (28 settembre).

L’artista farà tappa nella “sua” Roma il 24 settembre, e concluderà con una serata-evento il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, condividendo il palco con gli artisti che hanno fatto parte degli ultimi due anni di viaggio musicale straordinario.

Giorgia 2026 - Inalpi Arena - William Bruto-
Giorgia 2026 – Inalpi Arena – William Bruto-

Con questi ultimi due appuntamenti si arriva a quota 6 date a Roma e 4 date a Milano.

Queste le date del “G-LAST CALL”:

19/09/2026 | JESOLO – PALAZZO DEL TURISMO DATA ZERO
21/09/2026 | CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE
24/09/2026 | ROMA – PALAZZO DELLO SPORT NUOVA DATA
28/09/2026 | VERONA – ARENA DI VERONA
03/10/2026 | MILANO – UNIPOL DOME ULTIMA DATA!!!

I biglietti per le nuove date di Jesolo, Roma e Milano sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali. Per info friendsandpartners.it

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