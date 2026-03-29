Giorgia tornerà in autunno con “G-Last Call”

Dopo i palasport e il tour estivo che la vedrà protagonista da luglio, quest’autunno Giorgia tornerà con “G-LAST CALL”, che partirà il 19 settembre con una data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo.

Seguiranno poi i due appuntamenti speciali, già annunciati alla Reggia di Caserta (21 settembre) e all’Arena di Verona (28 settembre).

L’artista farà tappa nella “sua” Roma il 24 settembre, e concluderà con una serata-evento il 3 ottobre all’Unipol Dome di Milano, condividendo il palco con gli artisti che hanno fatto parte degli ultimi due anni di viaggio musicale straordinario.

Con questi ultimi due appuntamenti si arriva a quota 6 date a Roma e 4 date a Milano.

Queste le date del “G-LAST CALL”:

19/09/2026 | JESOLO – PALAZZO DEL TURISMO DATA ZERO

21/09/2026 | CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE

24/09/2026 | ROMA – PALAZZO DELLO SPORT NUOVA DATA

28/09/2026 | VERONA – ARENA DI VERONA

03/10/2026 | MILANO – UNIPOL DOME ULTIMA DATA!!!

I biglietti per le nuove date di Jesolo, Roma e Milano sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali. Per info friendsandpartners.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia