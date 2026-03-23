Foo Fighters: è uscito il nuovo brano “Caught In The Echo”

È uscito “CAUGHT IN THE ECHO”, il nuovo brano dei FOO FIGHTERS, disponibile in pre-order. Il brano è accompagnato dal lyric video disponibile al al seguente link
Il brano è un estratto da “Your Favorite Toy” e si impone come un’esplosiva traccia d’apertura, capace di definire fin da subito il tono dell’album.
Caught in the Echo contiene tutta l’energia cruda e l’intensità live tipiche dei Foo Fighters, elementi che attraversano l’intero progetto: dall’incalzante mantra iniziale “Do I? Do I? Do I? Do I?” fino alla domanda conclusiva “Who can save us now?”, costruisce una tensione crescente che sfocia in un impatto sonoro potente e diretto.
Il brano anticipa perfettamente l’anima più grezza e istintiva del progetto, candidandosi a essere la traccia d’apertura più dirompente della band dai tempi di “Bridge Burning”, traccia iniziale di “Wasting Light”.
Il 24 aprile uscirà il nuovo album “Your Favorite Toy”, registrato interamente in casa e co-prodotto dai Foo Fighters insieme a Oliver Roman, con l’ingegneria del suono curata da Oliver Roman e il mixaggio affidato a Mark “Spike” Stent.
Tracklist “Your Favorite Toy”:
1. Caught In The Echo
2. Of All People
3. Window
4. Your Favorite Toy
5. If You Only Knew
6. Spit Shine
7. Unconditional
8. Child Actor
9. Amen, Caveman
10. Asking For A Friend
L’uscita di “Your Favorite Toy” segna l’inizio del gigantesco “Take Cover World Tour” dei Foo Fighters, che prenderà il via il 10 giugno
I Foo Fighters porteranno il loro “Take Cover World Tour” in Italia per un’unica imperdibile tappa agli I-DAYS MILANO Coca-Cola, domenica 5 luglio 2026, all’Ippodromo SNAI LA MAURA.
Ad aprire la data due band molto amate dal pubblico e dalla critica: gli IDLES e i FAT DOG
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