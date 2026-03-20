Giornata Mondiale dell’Acqua 2026, il Gruppo CAP promuove una settimana di appuntamenti

Gruppo CAP celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua con una settimana di iniziative in diverse città italiane, volte a valorizzare l’acqua come risorsa fondamentale per la vita, la sostenibilità e l’equità sociale.

Il programma collega istituzioni, imprese, comunità locali e scuole, confermando la strategia dell’azienda di “cambiare per crescere” attraverso infrastrutture resilienti e una gestione consapevole del patrimonio idrico.

Calendario degli eventi principali

20 MARZO

Giornata di Studio “Impatti, sfide tecniche e opportunità per il Servizio Idrico Integrato con la Direttiva Acque Reflue” – SMAT

L’incontro esplorerà come le nuove linee guida possano trasformarsi in un volano per l’efficientamento e la sostenibilità dei processi di trattamento. Intervengono Giovanni Vargiu, Direttore Circular Treatment CAP Evolution, e Davide Scaglione, Responsabile Depurazione CAP Evolution.

Orario e luogo: dalle ore 9:00 presso Accademia dell’Acqua SMAT, Corso XI Febbraio 14 – Torino. Per maggiori informazioni: Programma SMAT.

Giornata tecnica “Il riuso dell’acqua: un valore primario” – Servizi a Rete

Focus sul riuso dell’acqua come leva di efficienza e sostenibilità nelle reti idriche. Interviene Desdemona Oliva, Direttrice Ricerca e Sviluppo Gruppo CAP.

Orario e luogo: dalle ore 9:00 presso Villa Cagnola, Via Guido Cagnola 21 – Gazzada Schianno (VA). Per maggiori informazioni: Convegno Il riuso dell’acqua.

L’acqua come mestiere: dallo spazio alla rete, le tecnologie per chi anticipa il futuro

Interviene: Gloria Salinetti, Direttrice Acqua Gruppo CAP

Orario e luogo: dalle ore 9:00 presso l’Istituto Tecnico Benedetto Castelli – Brescia

Per maggiori informazioni: Evento “L’acqua come mestiere”

24 MARZO – Brescia

Ecoforum Economia Circolare – IX Edizione – Legambiente Lombardia

Incontri e tavoli di confronto su economia circolare e gestione sostenibile delle risorse idriche. Intervengono Yuri Santagostino, Presidente esecutivo di Gruppo CAP e Confservizi Cispel Lombardia, e Giovanni Vargiu, Direttore Circular Treatment CAP Evolution.

Orario e luogo: dalle ore 9:30 presso ALTIS/ASA Università Cattolica del Sacro Cuore, Via della Garzetta 48 – Brescia.

Per maggiori informazioni: Ecoforum Legambiente.

25 MARZO – Milano

Il ruolo dell’invarianza idraulica nelle trasformazioni urbane – Regione Lombardia

Un approfondimento sulle strategie di drenaggio sostenibile per contrastare il rischio idraulico e adattare le città ai cambiamenti climatici. Interviene Marco Callerio, Responsabile Servizi Ingegneria Gruppo CAP.

Orario e luogo: dalle ore 9:30 presso Palazzo Lombardia – Milano.

Per maggiori informazioni: Eventi Regione Lombardia.

26 MARZO – Roma

Presentazione SHIFT – Partners in sustainability

Evento che riunisce industria, ricerca e istituzioni per sviluppare sinergie tra ciclo idrico, energia e bioeconomia e trasformare le infrastrutture urbane in motori della transizione ecologica. Intervengono Yuri Santagostino, Presidente esecutivo Gruppo CAP, Michele Falcone, Direttore Generale Gruppo CAP, e Matteo Colle, Direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità.

Orario e luogo: dalle ore 11:00 presso Istituto Luigi Sturzo (Sala del Camino), Via delle Coppelle 35 – Roma.

Gli Eventi Blu: acqua, educazione e partecipazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Gruppo CAP propone una serie di appuntamenti online gratuiti per le scuole dei comuni serviti, con performance live e interventi di esperti per far comprendere il valore vitale dell’acqua.

Programma Eventi Blu:

Infanzia (17/03 – ore 10:00): “Canti della pioggia” con L’Officina di Lucignolo.

(17/03 – ore 10:00): “Canti della pioggia” con L’Officina di Lucignolo. Primaria (18/03 – ore 10:00): “Gocce di meraviglia: raccontare con le immagini” con Marianna Balducci.

(18/03 – ore 10:00): “Gocce di meraviglia: raccontare con le immagini” con Marianna Balducci. Secondaria I grado (17/03 – ore 11:00): “Sotto la superficie: un viaggio nel cuore del Pianeta Blu” con Emilio Mancuso.

(17/03 – ore 11:00): “Sotto la superficie: un viaggio nel cuore del Pianeta Blu” con Emilio Mancuso. Secondaria II grado (20/03 – ore 10:00): “Acqua e clima: comprendere il cambiamento attuale e futuro” con il climatologo Luca Mercalli.

Registrazioni e informazioni:

Link iscrizioni: https://forms.gle/NYNNcNWzo6CQEPgQA

Email: segreteriascuole@lalumaca.org | Tel: 3209532387

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