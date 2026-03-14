Elio e le Storie Tese annuncia “TOUR À LA CARTE”

ELIO E LE STORIE TESE annunciano la partenza del loro “Tour à la carte”, che si svolgerà in estate e toccherà le principali città italiane.

Gli appuntamenti sono previsti per martedì 7 luglio a Mirano, mercoledì 8 luglio a Piacenza (biglietti disponibili dal 17 marzo), giovedì 9 luglio a Legnano, sabato 11 luglio a Bari, mercoledì 15 luglio a Porto Recanati, giovedì 16 luglio a Bologna, martedì 21 luglio a Pratolino, venerdì 24 luglio a Cagliari, domenica 26 luglio a Edolo, lunedì 27 luglio ad Azzano Decimo, mercoledì 29 luglio a Seravezza, venerdì 31 luglio a Roma e giovedì 3 settembre a Vicenza.

Il tour toccherà 13 località nell’arco di due mesi; nelle varie tappe live la scaletta di ogni concerto sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e Le Storie Tese. In questo modo ogni tappa sarà unica e personalizzata su ogni città, un menù musicale da pregustare dall’antipasto al dessert.

Elio e Le Storie Tese daranno così modo al pubblico di interagire con loro ancora prima che l’esperienza vera e propria del concerto inizi, contribuendo materialmente alla sua realizzazione. Così facendo, l’esperienza del live inizia già dal momento della scelta dei brani, dilatando il tempo esperienziale e rendendo il pubblico non solo fruitore, ma anche creatore del contenuto stesso.

Il “Tour à la carte” partirà pochi giorni dopo il CONCERTOZZO, l’evento annuale di Elio e Le Storie Tese ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale. L’evento si terrà per la prima volta a Biella venerdì 26 giugno in Piazza Duomo, con talk, spettacoli, dibattiti e stand informativi a ingresso gratuito, e sabato 27 giugno in Piazza Falcone, con l’iniziale Concertozzino e il vero e proprio CONCERTOZZO.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts.

Biglietti disponibili su:

https://www.ticketone.it/artist/elio-storie-tese/elio-e-le-storie-tese-tour-a-la-carte-4087949/

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

LINK UFFICIALI

elioelestorietese.it – instagram.com/elioelst/ – facebook.com/elioelestorietese

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