Città metropolitana Spugna: le tappe di marzo nel territorio

Tiziana Barbetta
Locandina_Spugna_Sedriano_14-03-26.
Locandina_Spugna_Sedriano_14-03-26.

Una Città metropolitana di Milano sempre più… Spugna! Mentre proseguono i cantieri nei 32 Comuni, gestiti dal Gruppo Cap e finanziati dal PNRR, la Città metropolitana di Milano continua a raccontare il percorso intrapreso per rendere il suo territorio più resiliente e in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico, attraverso il Piano urbano integrato.

Locandina_Rosate_24 03 26
Locandina_Rosate_24 03 26

Un lungo e interessante tour nei Comuni interessati dagli interventi Spugna iniziato la scorsa primavera e che terminerà a marzo 2026. Gli appuntamenti da segnare in agenda:

  • sabato 14 marzo alle 10 – SEDRIANO – Parco Generale Dalla Chiesa;
  • martedì 24 marzo, alle 17.30 – ROSATE – Centro civico Morosini, passaggio pescheria 1;
  • mercoledì 25 marzo alle ore 18:45 – CINISELLO BALSAMO – Villa Ghirlanda Silva, via Giovanni Frova 10;
  • lunedì 30 marzo alle 18.30 – SESTO SAN GIOVANNI – Villa Mylius, Largo Alfonso Lamarmora.
Locandina_Cinisello_25032026
Locandina_Cinisello_25032026

Gli interventi istituzionali dei referenti della Città metropolitana di Milano e dei Comuni saranno seguiti da un approfondimento dei diversi interventi sul territorio, per spiegare alla cittadinanza come cambiano piazze, strade e luoghi rivisti secondo l’innovazione di Spugna.

E’ possibile consultare la mappa e la scheda tecnica degli interventi sul sito tematico dedicato.

In allegato le locandine dei primi tre eventi, sempre disponibili anche sul sito: la stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare.


https://www.cittametropolitana.mi.it

