Città metropolitana Spugna: le tappe di marzo nel territorio

Una Città metropolitana di Milano sempre più… Spugna! Mentre proseguono i cantieri nei 32 Comuni, gestiti dal Gruppo Cap e finanziati dal PNRR, la Città metropolitana di Milano continua a raccontare il percorso intrapreso per rendere il suo territorio più resiliente e in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico, attraverso il Piano urbano integrato.

Un lungo e interessante tour nei Comuni interessati dagli interventi Spugna iniziato la scorsa primavera e che terminerà a marzo 2026. Gli appuntamenti da segnare in agenda:

sabato 14 marzo alle 10 – SEDRIANO – Parco Generale Dalla Chiesa;

martedì 24 marzo, alle 17.30 – ROSATE – Centro civico Morosini, passaggio pescheria 1;

mercoledì 25 marzo alle ore 18:45 – CINISELLO BALSAMO – Villa Ghirlanda Silva, via Giovanni Frova 10;

lunedì 30 marzo alle 18.30 – SESTO SAN GIOVANNI – Villa Mylius, Largo Alfonso Lamarmora.

Gli interventi istituzionali dei referenti della Città metropolitana di Milano e dei Comuni saranno seguiti da un approfondimento dei diversi interventi sul territorio, per spiegare alla cittadinanza come cambiano piazze, strade e luoghi rivisti secondo l’innovazione di Spugna.

E’ possibile consultare la mappa e la scheda tecnica degli interventi sul sito tematico dedicato.

In allegato le locandine dei primi tre eventi, sempre disponibili anche sul sito: la stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare.



