Novate. Lungo il fronte. Viaggio accidentato nella Jugoslavia scomparsa

. – incontro con l’autore – venerdì 13 marzo ore 21.00 Acli di Novate milanese.
Il circolo Acli e l’equipaggio di terra di Novate Milanese di Resq – people saving people invitano all’incontro con Sergio Pilu autore del libro LUNGO IL FRONTE (Infinito edizioni 2025) in una serata che vuole essere un viaggio di conoscenze e di incontri lungo il fronte Est, attraverso un pezzo di storia balcanica ed europea lungo trent’anni, alla ricerca dell’anima dei luoghi e delle persone.
La serata sarà l’occasione per raccontare l’impegno di Acli e ResQ – People saving people a favore dei migranti lungo la rotta balcanica.
Appuntamento alle Acli in via Don Minzoni 17 a Novate
