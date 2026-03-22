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Ana Carla Maza violoncellista cubana, torna in Italia per un tour esclusivo

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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AnaCarlaMaza_ALAMAR_Portrait_Front_-Dominique-Souse_2026
AnaCarlaMaza_ALAMAR_Portrait_Front_-Dominique-Souse_2026

La violoncellista, cantante e compositrice cubana Ana Carla Maza, che sta incantando il mondo con la sua musica e la voce inconfondibile, torna in Italia per un tour esclusivo nei teatri in partenza il 27 marzo, durante il quale presenterà per la prima volta dal vivo “ALAMAR, il nuovo album di inediti in uscita il 17 aprile!

Alamar”, anticipato dai brani “Corazoncito mio” e “Habanera”, è un lavoro personale che unisce voce e violoncello per raccontare radici, memoria e amore, fondendo jazz, musica latina e world music in uno stile unico e inconfondibile, ed è disponibile in pre-order: https://idol-io.ffm.to/alamar

Nel solco della tradizione musicale cubana, Ana Carla Maza ha portato il suo talento in oltre 25 Paesi con più di 400 concerti, esibendosi in festival e club prestigiosi come Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival e Blue Note Milano, condividendo il palco con leggende come Chucho Valdés e affermandosi come una delle voci più originali della scena internazionale.

ALAMAR_COVER_Official_ Dominique Souse_2026_
ALAMAR_COVER_Official_ Dominique Souse_2026_

A partire da marzo Ana Carla Maza torna in Italia, con “ALAMAR 2026”, il tour esclusivo nei teatri dove presenterà il nuovo album di inediti in uscita un aprile. I biglietti sono disponibili al seguente link: www.anacarlamaza.com

Queste le date italiane di “ALAMAR 2026”:

  • 27 marzo – Sala dei Giganti al Liviano – Padova
  • 28 marzo – Auditorium Parco della Musica – Roma
  • 29 marzo – Teatro Niccolò Van Westerhout – Mola di Bari (Bari)
  • 15 aprile – Blue Note Milano – Milano
  • 16 aprile – Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri – Pavullo nel Frignano (Modena)
  • 25 giugno – Piazza dei Miracoli – Pisa nell’ambito di “Musica sotto la torre”
  • 19 luglio – Auditorium Franco Alfano – Sanremo nell’ambito di “Sanremo Summer Symphony”
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