Tratto dall’EP degli U2, “Days of Ash” uscito la scorsa settimana, “Yours Eternally” arriva ora accompagnata da un documentario di 4 minuti e mezzo diretto dal registra e direttore della fotografia ucraino Ilya Mikhaylus e prodotto da Pyotr Verzilov.

L’uscita del corto ieri, martedì 24 febbraio, segna il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.

Girato nel dicembre 2025, mentre Mikhaylus e la sua troupe erano di stanza a fianco dei 40.000 soldati del Corpo di Khartiya, il film cattura la straordinaria vita quotidiana di Alina e dei suoi commilitoni del Corpo di Khartiya che combattono in prima linea nella regione di Kharkiv.

Il cortometraggio fa parte di un documentario completo la cui uscita è prevista per la fine del 2026.

Il corto “Yours Eternally” è disponibile su YouTube qui

Il regista del documentario Ilya Mikhaylus ha dichiarato: “Per quattro anni, l’Ucraina ha resistito all’invasione russa su vasta scala, e i soldati del Corpo di Khartia sono tra le centinaia di migliaia di ucraini che difendono la loro patria. In questo cortometraggio, e nel prossimo documentario completo, cerchiamo di mostrare il cuore pulsante di questi uomini e donne incredibili, le lotte e i sacrifici che compiono ogni giorno per la cosa più sacra su questo pianeta: la libertà”.

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia