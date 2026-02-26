Novate: “Ė ora di passare dalle parole ai fatti”

Riceviamo e pubblichiamo

«Ẻ difficile da capire, e da giustificare, l’inerzia dell’amministrazione comunale nel ricercare – assieme ai capigruppo consiliari – una candidatura condivisa per la presidenza della Consulta Impegno civile, dopo i molti mesi trascorsi dalle dimissioni di Luciano Lombardi. Si esprime la volontà di procedere, ma poi nulla accade.

La Consulta, momento di incontro e di confronto tra le associazioni novatesi, è la sede idonea per la formulazione di proposte e per il coordinamento di attività e iniziative sul territorio; il suo mancato funzionamento rappresenta un impoverimento della discussione civile e non consente di creare utili (e necessarie) sinergie.

Nel recente e lontano passato la Consulta ha svolto un ruolo determinante nella realizzazione di occasioni di crescita individuale e collettiva per l’intera comunità: riferendoci alla presenza della nostra associazione, si sono realizzate significative occasioni – specie in direzione dei giovani – di informazione e riflessione sui temi della memoria storica, della legalità, del significato delle ricorrenze civili della Repubblica.

Basti pensare alle centinaia di studenti che hanno avuto la possibilità, grazie alla convergenza di Anpi, Amministrazione comunale, scuole e altri soggetti locali, di visitare i campi di detenzione e di sterminio nazisti, con successivi e apprezzati approfondimenti che hanno reso i ragazzi protagonisti; o agli incontri con studiosi su temi complessi, legati a vicende storiche o di attualità poco note o controverse .

La nostra forte sollecitazione di consentire alla Consulta di tornare in piena attività è anche determinata dal fatto che vorremmo si costruisse una partecipazione corale attorno alle celebrazioni, che ricadono in questo anno, delle date fondamentali per il nostro Paese, prima tra tutte l’ottantesimo anniversario dell’istituzione dell’assetto repubblicano e del voto alle donne»

Sezione ANPI «Merco Brasca» Novate Milanese

