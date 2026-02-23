Rho, “Dillo al sindaco”. Incontri con Andrea Orlandi

Il sindaco Andrea Orlandi, in linea con lo slogan del programma amministrativo “accorciare le distanze”, si prepara a vivere incontri con i cittadini in centro e in diversi quartieri della città con lo slogan “Dillo al Sindaco“. Saranno occasioni di dialogo diretto, sotto il gazebo del Comune di Rho o in punti ben noti al cittadini, per ascoltare suggerimenti e critiche.

Accanto a lui il Vicesindaco e assessore alla Cittadinanza attiva Maria Rita Vergani e alcuni assessori comunali. La prima tappa si è svolta stamattina in piazza Visconti all’inizio di via Meda, per incontrare le persone che frequentano il mercato settimanale.

Prossime tappe il 12 marzo alle ore 21.00, alla Biblioteca di Lucernate nel centro civico di via Giulio Cesare per la frazione di Lucernate, e il 26 marzo alla nuova sede del Centro anziani di Terrazzano, in piazza della Chiesa 20, alle ore 15.30, per chi vive a Terrazzano.

“Il mio desiderio è quello di raccogliere domande, suggerimenti, perplessità, dialogando con i rhodensi e ascoltando la loro voce – spiega il Sindaco Andrea Orlandi – Vorrei fare di persona due chiacchiere per pensare insieme al futuro migliore per Rho. Aspetto chi vorrà essere presente, insieme agli altri componenti della giunta che riusciranno a partecipare. Sarà un modo per sentire il polso della città e agire di conseguenza”.

