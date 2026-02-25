Radio Orizzonti in Blu e Snoblab A.C. sono in onda per la prima stagione di “LEGGENDE METROPOLITANE REAL TALK”, un format innovativo che promette di scuotere l’aria della domenica sera!

Il programma va in onda ogni domenica alle ore 22.00 su FM 88.0, DAB e APP: Radiorizzonti, con il suo mix esplosivo di musica black, cinema, lifestyle e le leggende metropolitane che hanno segnato la cultura popolare e il mondo dello spettacolo.

Chi sono i protagonisti di questa avventura?

A condurre questo programma di cultura e spettacolo, un gruppo di personalità fuori dal comune: Stefano Meloncelli, in arte Melo, rapper, autore e regista cinematografico; Mattia Travaini, attore e uomo di mondo; Nicholas Gallo, ultras e appassionato di cultura underground e Diego Trezzani, che con il suo carisma e la sua esperienza, arricchirà ogni puntata di riflessioni ed esperienze uniche.

“LEGGENDE METROPOLITANE REAL TALK” non è solo un programma radio: è un appuntamento settimanale che affronta con ironia, passione e approfondimento i temi più caldi della società e della cultura odierna.

Musica, cinema, aneddoti e leggende legati alla scena urbana si mescolano in un formato coinvolgente, pensato per un pubblico giovane ma anche per gli adulti che vogliono scoprire, parlare e vivere la stessa lingua dei più giovani.

Con un linguaggio diretto e senza filtri, ogni episodio si concentra su temi di grande attualità, raccontati da chi vive la cultura di strada, dal mondo della musica black!

Protagonisti anche sono i film cult, le storie di vita vissuta, le leggende metropolitane che, tra mito e realtà, hanno segnato il nostro immaginario collettivo e le novità di questa società malata in cui siamo destinati a vivere!

“LEGGENDE METROPOLITANE REAL TALK” non si ferma alla radio. Ogni puntata è disponibile anche in versione Podcast per chi non potesse seguire la diretta, disponibile ogni lunedì alle ore 21.00 sul canale ufficiale YouTube e dal martedì nella sezione Podcast del sito www.radiorizzonti.org e su Spotify, per vivere ogni discussione in modo ancora più immersivo.

