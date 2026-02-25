E’ stata prorogata al 10 aprile 2026 la scadenza per la presentazione delle proposte di intervento dei Comuni relativa al Piano metropolitano di Ripresa e Resilienza (PMRR), il fondo da 39 milioni di euro stanziato dalla Città metropolitana di Milano.

La prima fase, ossia l’avviso pubblico di raccolta delle manifestazioni di interesse, ha riscosso largo favore, con 180 proposte progettuali presentate da 109 Comuni, in forma singola o aggregata.

La scadenza per le proposte di intervento, inizialmente fissata per il prossimo 28 febbraio, è stata prorogata al 10 aprile, dopo che diversi Comuni hanno chiesto di poter disporre di maggior tempo per la definizione delle proposte d’intervento, per garantire la qualità dei progetti e la coerenza con le Missioni del Piano strategico metropolitano.

Il cronoprogramma prevede:

entro il 15/05/2026: individuazione con decreto sindacale delle iniziative da finanziare;

entro il 31/05/2026: approvazione con apposita deliberazione dello schema di convenzione;

entro il 15/06/2026 firma convenzioni con i Comuni, per la regolazione dei rapporti finanziari, (corredate dal C.U.P., dal cronoprogramma e dal dettaglio delle spese) ed erogazione di un’anticipazione.

Il bando e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito tematico.

https://www.cittametropolitana.mi.it

