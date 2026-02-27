“Giornate Dantesche” dal 25 marzo al 12 aprile a Foligno

A Foligno, in Umbria, la città in cui l’11 aprile 1472 vide la luce la prima edizione a stampa della Divina Commedia, torna protagonista il sommo poeta Dante Alighieri con la nuova edizione delle “Giornate Dantesche”, in programma da mercoledì 8 a domenica 12 aprile 2026.

Cinque giorni di incontri, conferenze, letture, laboratori e dialoghi con celebri dantisti ed esponenti della scena culturale nazionale, per celebrare Foligno come città dantesca e rimarcare il ruolo primario rivestito dal capoluogo umbro nella storia della Commedia e della stampa.

L’XI Canto del Paradiso al centro dell’edizione 2026

Filo conduttore dell’edizione 2026 sarà l’undicesimo Canto del Paradiso, incentrato sulla figura di San Francesco d’Assisi, nel segno delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte del grande santo umbro.

“La scelta dell’XI Canto del Paradiso – spiega Cristiana Brunelli, Presidente del Comitato di Coordinamento per lo Studio e la Promozione della prima edizione a stampa della Divina Commedia – vuole essere un tributo, nell’ottavo centenario della morte, al santo più noto e profondamente legato al territorio umbro. Proprio a Foligno Francesco rinunciò ai beni terreni, in un gesto simbolico che ancora oggi parla alla contemporaneità. Con questa edizione delle Giornate Dantesche, Foligno rinnova la propria vocazione di città della stampa e della cultura, riaffermando il legame profondo con Dante e proponendosi come laboratorio nazionale di dialogo tra tradizione e contemporaneità”.

La manifestazione, promossa dal Comune di Foligno in collaborazione con il Comitato Dantesco e con la Biblioteca Comunale “Dante Alighieri”, celebra lo speciale legame storico che da secoli unisce la città all’opera dantesca.

Fu infatti nella dinamica realtà umbra, centro nevralgico per commerci e fiere già nel Medioevo, che l’11 aprile 1472 venne stampata per la prima volta la Divina Commedia presso la bottega Orfini-Numeister, ad opera del prototipografo Johann Numeister insieme all’orafo Emiliano Orfini e al notaio Evangelista Angelini.

Proprio nelle sale di Palazzo Orfini, storica dimora di famiglia dell’imprenditore orafo Emiliano Orfini in cui era sorta la proto-tipografia Orfini Neumeister, è stato inaugurato l’11 aprile 2012 il celebre Museo della Stampa di Foligno che, nel suo nucleo centrale, vede protagoniste le prime tre opere stampate da questa tipografia – la traduzione latina della Guerra gotica di Procopio realizzata da Leonardo Bruni, le Familiares di Cicerone e la Divina Commedia di Dante – offrendo un’ampia documentazione sull’attività delle cartiere della vicina Valle del Menotre e sulla produzione editoriale a Foligno tra il XV e il XIX

L’Anteprima del 25 marzo per il Dantedì

Come da tradizione, le “Giornate Dantesche” saranno precedute da un’anteprima in programma mercoledì 25 marzo 2026 nelle sale di Palazzo Trinci, in concomitanza con il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri nella data che gli studiosi indicano come inizio del viaggio ultraterreno narrato nella Commedia secolo.

https://www.giornatedanteschefoligno.it/

