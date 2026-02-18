Fiabe per tutti a Novate lunedì 23 febbraio

Lunedì 23 febbraio alle ore 16.45 alla biblioteca scolastica della scuola elementare Don Milani di via Baranzate tutti invitati a partecipare ad una lettura veramente speciale: ascolteremo in anteprima la storia di un Ninja supereroe delle foreste e protettore della natura.

Alessandro Brugnini è l’autore di questa storia nata dall’amore per sua figlia, pubblicata nel volume “Le avventure di Ghianda nera” . L’autore racconta come è nata l’idea del libro

”Questo libro è nato da una piccola avventura in un bosco con mia figlia raccogliendo castagne …unendo poi l’incontro con alcuni scoiattoli che bisticciavano con la nostra passione per i fumetti. Raccontarlo in pubblico sarà per me un piacere perché mi piace raccontare le favole, niente di più semplice”.