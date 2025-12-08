Al via nei teatri italiani il “NEW ME TOUR” del bassista e compositore MARCELLO SUTERA accompagnato da un ensemble di musicisti di altissimo livello e da ospiti speciali che uniranno potenza espressiva e profondità timbrica, per un impatto di grande intensità.

Il tour anticipa l’uscita del suo nuovo disco strumentale di inediti “NEW ME” (prodotto dall’etichetta Collettivo Funk e distribuito da TuneCore), un lavoro che racconta un percorso personale e artistico fatto di crescita, ricerca e libertà espressiva.

«NEW ME è il suono di una ripartenza: scrittura curata, energia live e il coraggio di cambiare restando fedeli alla musica» racconta Marcello Sutera.

Questo progetto segna una vera rinascita, personale e artistica. Con “New Me”, Sutera racconta il proprio percorso di trasformazione dopo un periodo difficile, intrecciando esperienza personale e impegno sociale.

Il progetto diventa così anche uno strumento di sensibilizzazione verso le difficoltà delle persone senza tetto, aggiungendo una significativa dimensione sociale al percorso musicale.

L’album, composto interamente da brani inediti, racconta un percorso di trasformazione personale e musicale, tra sound contemporaneo, scrittura d’autore e un’energia live molto riconoscibile. Il singolo strumentale “Salsedine”, già disponibile sulle piattaforme digitali, anticipa un lavoro che unisce ricerca, identità e libertà espressiva

Queste le date del “NEW ME TOUR” in alcuni dei più prestigiosi teatri italiani:

Il 9 dicembre al Teatro Supercinema di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rimini) – Via G. Marconi, 1 (ore 21.15)

Il 10 dicembre al Teatro Panettone di ANCONA – Via Maestri del Lavoro, 23 (ore 20.45)

Il 11 dicembre al Teatro Dragoni di MELDOLA (Forlì-Cesena) – Piazza Felice Orsini, 1 (ore 21.00)

Il 13 dicembre al Teatro Testoni Ragazzi di BOLOGNA – Via Matteotti 16, Bologna (BO) (ore: 21.00)

Il 16 dicembre al Teatro Comunale di Gonzaga a GONZAGA (Mantova) – Via Leone XIII, 1 (ore 21.15)

Il 18 dicembre al Politeatro di MILANO – Viale Lucania 18 (ore 21.00)

Il 20 dicembre al Teatro Socjale di Piangipane RAVENNA – Via Piangipane, 153 (ore 21:00)

Per lo spettacolo di Santarcangelo di Romagna, è possibile acquistare i biglietti al seguente link: https://shorturl.at/8rTd0.

Per tutte le altre date del tour, le prevendite sono disponibili su Live Ticket: https://www.liveticket.it/marcellosutera

Le tappe del tour saranno arricchite dalla presenza di ospiti d’eccezione del panorama musicale italiano e internazionale.

www.marcellosutera.com

