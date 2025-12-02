Appuntamento il 10 dicembre alle ore 19.00 al Teatro Sannazaro di Napoli (Via Chiaia, 157) per la 14ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano”, l’evento ideato dall’attrice e cantante Anna Capasso, che ogni anno celebra talento, musica e solidarietà.

Anche quest’anno, la 14ª edizione de “L’Arcobaleno Napoletano” rinnova la sua dedica a Franco Di Mare, indimenticabile giornalista Rai e primo conduttore della kermesse.

A presentare la serata saranno Patrizio Rispo e Anna Capasso, con le vivaci incursioni di Enzo Calabrese e Mario Pelliccia.

Ospiti speciali della serata: Valentina Stella, Patrizio Oliva, leggenda dello sport italiano e simbolo del pugilato mondiale, Cosimo Alberti, attore e volto amatissimo di “Un posto al Sole” e Antonio Rocco.

La serata sarà arricchita dalla consegna dei riconoscimenti a personalità che si sono distinte nei campi delle Istituzioni, della Cultura, dello Spettacolo, dello Sport, della Società civile e dell’Imprenditoria, portando il nome di Napoli e della Campania oltre i confini regionali.

Come da tradizione, spazio anche alla vivace asta di beneficenza “istantanea”, con in palio una maglia ufficiale autografata della SSC Napoli e tanti altri premi speciali.

«La nostra kermesse si fonda su valori come solidarietà, altruismo, spirito di sacrificio e un impegno quotidiano concreto, proponendosi come una reale alternativa al modello di società attuale – dichiara Anna Capasso – I premi che consegneremo la sera dell’evento vogliono mettere in luce gli esempi virtuosi della città di Napoli e dell’intera Campania, risvegliando l’orgoglio di appartenere a questa terra e trasmettendo ai giovani i valori delle nostre tradizioni.»

La radio ufficiale dell’evento sarà Radio CRC. La partnership conferma la volontà dell’organizzazione di valorizzare la comunicazione attraverso media radicati e vicini al pubblico.

Il Premio “L’arcobaleno Napoletano” è organizzato con il patrocinio morale del Comune di Napoli, a sostegno della Fondazione Melanoma Onlus, diretta dal professore Paolo Ascierto, oncologo e medico ricercatore dell’Istituto dei Tumori Pascale di Napoli.

