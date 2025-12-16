Sesto San Giovanni: 4 nuovi agenti della Polizia Locale

Quattro nuovi agenti di Polizia locale entrano in servizio a partire dalla giornata odierna. Il Comune di Sesto San Giovanni continua a investire concretamente sulla sicurezza, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di tutelare i cittadini e rafforzare la presenza delle forze di controllo sul territorio.

“Do il benvenuto ai nuovi agenti che da oggi entrano a far parte della nostra Polizia Locale – dichiara il sindaco Roberto Di Stefano – Il loro ingresso rappresenta l’ennesimo segnale concreto dell’impegno di questa Amministrazione: la sicurezza dei cittadini è una priorità e alle parole facciamo seguire i fatti. In questo modo, rafforziamo i presidi sul territorio e continuiamo a investire sulla tutela della comunità e sulla qualità della vita in città.

Continueremo a lavorare con determinazione per garantire sicurezza, legalità e attenzione costante ai bisogni della collettività”.

Un risultato che testimonia come alle dichiarazioni di intenti seguano azioni concrete, con un potenziamento reale di un presidio fondamentale per la vivibilità, il rispetto delle regole e la sicurezza della comunità.

La Polizia Locale svolge ogni giorno un ruolo essenziale, non solo in termini di controllo e prevenzione, ma anche di prossimità e supporto ai cittadini. L’arrivo dei nuovi agenti consentirà una maggiore presenza sul territorio e una risposta ancora più efficace alle esigenze della città.

