Bilancio di Sostenibilità: City Green Light accelera la transizione energetica

Ecco il Bilancio di Sostenibilità di City Green Light

In una fase in cui la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni è diventata una priorità per molti Comuni, il Bilancio di Sostenibilità 2024 di City Green Light offre una fotografia chiara del contributo ambientale generato dall’azienda nell’ultimo anno.

I risultati parlano di un percorso in accelerazione: 387.000 MWh di consumi evitati, 99.900 tonnellate di CO₂ non emesse e 21,5 milioni di euro investiti in interventi di efficientamento che hanno reso più moderne, sicure e sostenibili le infrastrutture pubbliche.

Il Bilancio evidenzia anche un avanzamento nella diffusione di tecnologie LED, sistemi intelligenti di gestione e soluzioni capaci di contenere l’inquinamento luminoso e migliorare la resilienza energetica delle città. Un impegno che si accompagna a fondamenta economiche solide: ricavi pari a 149,9 milioni di euro, EBITDA a 55,5 milioni e un portafoglio ordini che raggiunge 847 milioni di euro, elementi che consentono all’azienda di sostenere nel tempo politiche ambientali di lungo periodo.

Con 289 Comuni serviti e circa 980.000 punti luce gestiti, City Green Light si conferma un partner strategico per le amministrazioni locali che puntano a ridurre l’impatto ambientale, migliorare la qualità della vita e accelerare la transizione energetica dei propri territori.

“Il successo di City Green Light nasce da una visione chiara e condivisa, delineata nel nostro Piano Industriale. – dichiara Alessandro Visentin, CEO di City Green Light –Questo piano definisce la nostra traiettoria strategica attorno a quattro pilastri fondamentali: la lotta al cambiamento climatico, la presenza concreta sul territorio e nelle comunità locali, la governance etica e trasparente e la valorizzazione delle nostre persone. Ogni giorno traduciamo questi principi in azioni concrete, attraverso la gestione intelligente dei servizi urbani, l’efficientamento energetico e la digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche. Investiamo in tecnologie per il telecontrollo, la mobilità sostenibile e lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili, con l’obiettivo di contribuire in modo tangibile alla transizione ecologica del Paese. Crediamo che innovazione, responsabilità e collaborazione siano le chiavi per costruire città più sostenibili e inclusive, a beneficio delle persone e dell’ambiente”.

Impatto ambientale e lotta al cambiamento climatico

Gli interventi di efficientamento realizzati tra il 2011 e il 2024 hanno consentito un risparmio annuo complessivo pari a 387.000 MWh, evitando l’emissione di 99.900 tonnellate di CO₂. Solo nel 2024 sono stati investiti 21,5 milioni di euro in processi di efficientamento energetico, mentre l’81% dell’energia impiegata proviene da fonti rinnovabili. L’adozione diffusa di tecnologie LED e sistemi intelligenti di gestione consente di ridurre i consumi, limitare l’inquinamento luminoso e aumentare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture pubbliche.

Tutela del patrimonio culturale e progetti nei siti UNESCO

La relazione con il territorio passa anche attraverso la valorizzazione dei luoghi di valore storico e artistico. Nel 2024 City Green Light ha realizzato interventi di illuminazione architetturale in diversi siti riconosciuti dall’UNESCO e in altri contesti di pregio, contribuendo a preservare e rendere più fruibile il patrimonio culturale. Le oltre venti iniziative promosse nel corso dell’anno con amministrazioni e istituzioni locali hanno unito innovazione tecnologica, efficienza energetica e tutela della bellezza, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e rafforzare l’identità delle comunità.

Persone, formazione e sicurezza

Le persone sono al centro della strategia aziendale. Al 31 dicembre 2024 City Green Light contava 239 dipendenti, con il 98% di rapporti a tempo indeterminato. La componente femminile cresce del 27% rispetto all’anno precedente, mentre le nuove assunzioni under 30 rappresentano il 17% del totale.

Nel 2024 sono state erogate 10.053 ore di formazione e il tasso di infortuni si conferma pari a zero. L’azienda prosegue il proprio impegno sul fronte del welfare, della conciliazione vita-lavoro e della valorizzazione delle competenze, promuovendo una cultura aziendale fondata su inclusione, partecipazione e sicurezza.

Governance, compliance e qualità

La governance ESG è presidiata dal Comitato di Sostenibilità e da un sistema di controllo integrato che garantisce trasparenza e coerenza con gli obiettivi del Piano. Nel 2024 non sono stati registrati casi di corruzione, mentre il rating di legalità a tre stelle è stato confermato.

City Green Light mantiene undici certificazioni di qualità e ha conseguito Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti dal GSE, a conferma della solidità dei risultati ambientali e dei processi interni.

Valore condiviso e investimenti

Il valore economico generato nel 2024 è pari a 150,7 milioni di euro, di cui 111,4 milioni distribuiti agli stakeholder. Il 74% del valore complessivo è stato redistribuito a fornitori, dipendenti, Pubblica Amministrazione e finanziatori.

Gli investimenti realizzati — pari a 21,5 milioni di euro — consolidano il contributo di City Green Light alla modernizzazione delle infrastrutture pubbliche e alla transizione energetica del Paese

Altri articoli di ambiente su Dietro la Notizia