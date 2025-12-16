“Imam a Torino lasciato libero: segnale sbagliato in un momento drammatico per la sicurezza”

“La liberazione dell’imam a Torino è un segnale profondamente sbagliato in una fase storica segnata da attentati, radicalizzazione e violenza fondamentalista in Europa e nel mondo. Proprio mentre la cronaca internazionale ci ricorda ogni giorno cosa accade quando si abbassa la guardia, in Italia si scelgono decisioni che alimentano incertezza e preoccupazione.”

“Torino, come molte grandi città, merita attenzione e prevenzione massima. Non possiamo permetterci zone grigie né ambiguità: chi diffonde messaggi divisivi o si muove in contesti opachi non può essere sottovalutato. La sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altra considerazione.”

“Espulsioni e controlli non sono accanimento, ma strumenti di tutela dello Stato. La Lega continuerà a chiedere regole chiare, applicate fino in fondo, perché l’Italia non può diventare il punto debole dell’Europa.”

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia