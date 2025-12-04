Arriva sugli scaffali il 10 dicembre TEX E EL MORISCO. DIABLERO!, scritto da Gianluigi Bonelli e disegnato da Guglielmo Letteri.

El Morisco è un grande studioso di civiltà antiche, esperto di magia egiziana e azteca. Per lui erbologia e scienze occulte non conoscono segreti. Alleato e compagno di mille avventure, El Morisco è sempre pronto a schierarsi al fianco di Tex sulla pista della giustizia.

In TEX E EL MORISCO. DIABLERO!, una specie di lupo mannaro semina terrore fra gli Apaches delle Sierras e soltanto El Morisco può fermare la maledizione! I pards corrono in soccorso dell’amico, ma dovranno vedersela con la diablera azteca Mitla, legata indissolubilmente alla sanguinosa creatura.

E quando gli Hopi saranno minacciati da un fenomenale predatore alieno, Tex tornerà in campo insieme allo studioso di Pilares, per osservare le incredibilmente letali capacità dell’extraterrestre…

La copertina del volume è di Claudio Villa e la prefazione di Graziano Frediani.

