La Type Art di Lorenzo Marini sbarca a Dubai

Star Home Gallery è lieta di presentare le opere di Lorenzo Marini artista e creativo italiano, riconosciuto a livello internazionale come pioniere e massimo esponente della Type Art.

La mostra, intitolata “TypeArt 2025”, invita il pubblico a un viaggio immersivo nella decostruzione e nella rinascita del carattere tipografico.

Figura eclettica tra direzione creativa e arte visiva, Marini ha sviluppato una ricerca radicale che mira a liberare le lettere dalla loro funzione grammaticale, restituendo loro una nuova identità: non più strumenti di lettura, ma protagonista assoluta dell’ immagine.

Nelle sue opere, lettere, sillabe e numeri vengono isolati, ingranditi, scomposti e ricomposti in campiture cromatiche vibranti e in composizioni dinamiche, dove il segno grafico diventa gesto, ritmo, pura energia visiva.

Il risultato è un linguaggio astratto e potente, capace di trasformare l’alfabeto in paesaggio emotivo e architettura dello sguardo.

In occasione dell’ esposizione di Dubai, questo linguaggio artistico incontra un territorio che

da secoli riconosce nel segno grafico un’arte autonoma e sacra. Nel mondo arabo, così come in molte culture dell’ Estremo Oriente, la calligrafia non è semplice scrittura, ma espressione spirituale, estetica e identitaria. In questo contesto, la Type Art di Marini si inserisce come un ponte contemporaneo tra due tradizioni: da un lato l’ alfabeto occidentale liberato, dall’ altro la storica venerazione del segno come forma artistica assoluta.

Un dialogo che arricchisce entrambe le visioni e offre al pubblico una nuova chiave di lettura del gesto tipografico.

L’artista racconta: «Dubai è un crocevia di cultura e linguaggi, la cornice perfetta per la mia Type Art , che è universale. L’ obiettivo è far sì che lo spettatore non legga il segno, ma lo guardi come un elemento pittorico, riscoprendone l’essenza scultorea e l’impatto emotivo“

La mostra presenterà una selezione curata da Alessio Paolo Musella delle serie più recenti di Marini, caratterizzate da un uso audace del colore, da una meticolosa attenzione alla composizione e da una costante tensione tra ordine e caos, silenzio e saturazione visiva.

Artista: Lorenzo Marini

Titolo della mostra: “TypeArt 2025”

