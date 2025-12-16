Con Sweeney Todd (dal 18 dicembre 2025), prende ufficialmente vita STM Studio, il nuovo spazio performativo all’interno di TAM Teatro Arcimboldi Milano che inaugura una diversa idea di teatro: intima, radicale, immersiva.

A segnare l’apertura della sala è una produzione STM Live e Show Bees, con la regia di Costanza Filaroni, Marco Iacomelli e Massimiliano Perticari, che porta in scena uno dei titoli più oscuri e potenti del teatro musicale contemporaneo.

Sweeney Todd, con musica e liriche di Stephen Sondheim e libretto di Hugh Wheeler, è considerato uno dei capolavori assoluti del teatro musicale del Novecento.

La trama racconta la storia di un barbiere ingiustamente privato della sua famiglia e della sua vita, che ritorna a Londra segnato dalla disperazione.

Il desiderio di giustizia si trasforma gradualmente in una spirale di vendetta senza misura, mentre la città — ignara e complice — diventa il teatro di una tragedia di violenza e follia.

Un racconto cupo, disturbante e profondamente umano, che interroga il confine fragile tra giustizia e vendetta, tra dolore e perdita di sé.

Non è casuale che Sweeney Todd inauguri STM Studio. È un’opera che chiede prossimità, ascolto, immersione totale. Ed è proprio questo il cuore del nuovo spazio.

Qui lo spettacolo non si racconta: si vive, nel presente. Ogni spettatore è invitato ad abbandonare il filtro dello schermo per immergersi completamente nell’atmosfera, nei suoni e nei respiri della scena, in un’arte effimera e irripetibile.

www.teatroarcimboldi.it

