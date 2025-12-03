“LOVE STREET – Gente che la vita… non si butta via” è il brano scritto da FRANCO MUSSIDA che inaugura un nuovo progetto realizzato con CPM Music Institute per il Sociale con la partecipazione di Fondazione PROGETTO ARCA, Fondazione SAN PATRIGNANO, Comunità KAYROS, Associazione AMICI DELLA NAVE, Coro MILLECOLORI di SCAMPIA e VERO VOLLEY.

Da ieri martedì 2 dicembre, è online il video di “LOVE STREET” (https://www.youtube.com/watch?v=KknzLtqgTj0), per la regia di Franco Mussida, le riprese video di Greg Production, il montaggio di Nicolò Clerici e il generoso contributo di Marco Rampoldi e Rara Produzioni.

Il brano (distribuzione La Gloria) sarà disponibile in digitale da giovedì 4 dicembre e in radio da venerdì 5 dicembre.

Lo scopo di “LOVE STREET”, in questo tempo così doloroso, è invitare ad alzare la testa, a sentirsi parte di una sola umanità per percepire il valore dello stare insieme nella corrente della vita, provando a circumnavigare l’odio, che ne è parte integrante.

È una canzone che vuole portare nelle case un messaggio natalizio di Amore, leggerezza e speranza.

Il testo racconta dell’Amore come una forza di trasformazione che unisce tutti, a prescindere dalle confessioni religiose.

Per scrivere il brano, Franco Mussida si è ispirato all’equilibrio della Capoeira, una danza-combattimento tra violenza gestuale e rispetto dell’avversario, in cui le naturali intenzioni dei contendenti non arrivano mai a colpire fino in fondo, per una scelta etica consapevole.

Musica e parole vengono offerte da ragazzi e adulti, da musicisti che portano Musica in contesti di disagio sociale e da chi vive la strada tutti i giorni aiutando, sostenendo gente fragile, stremata, malata e delusa.

“LOVE STREET”, infatti, vede la partecipazione di numerosi operatori, volontari e giovani provenienti da Fondazione Progetto Arca, Fondazione San Patrignano, Comunità Kayros, Associazione Amici della Nave, Coro Millecolori di Scampia e Vero Volley.

Con loro i cantanti e i musicisti del CPM Music Institute: Pietro Bombardelli (voce solista), i Layers (voci a cappella) e il coro composto dagli allievi del Dipartimento di Canto del CPM Music Institute.

Con Pietro Messina al basso, Giacomo Gulino al pianoforte e un gruppo percussivo coordinato da Roberto Gualdi, con Luca Zambelli alla batteria e i percussionisti Beatrice Secco, Francesco Tolu, Ilaria Costagli e Manolo Ducoli.

Le registrazioni audio sono state curate da Michele Schiatti, con la pre-produzione dello Studio CPM a cura di Davide Lepido. L’assistenza alla produzione e il mixaggio audio sono stati curati da Lorenzo Cazzaniga (Studio Alari).

I proventi editoriali saranno interamente devoluti alle iniz

iative musicali del CPM nei settori del disagio sociale.

