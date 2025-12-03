Tre giorni di full immersion tra didattica, corsi di musica d’insieme e pratica strumentale per iniziare il nuovo anno all’insegna della formazione di qualità: succede – e ormai è un appuntamento consolidato – al CEMM di Bussero (Milano), scuola di musica tra le più note e prestigiose in Italia, che dal 3 al 5 gennaio 2026 organizza il tradizionale Camp Winter Jazz:.

In programma workshop, corsi e momenti di approfondimento aperti a tutti i musicisti (professionisti e amatori) e agli studenti iscritti ai Conservatori, alle scuole di musica e agli istituti musicali di alta formazione.

Il tutto a cura di alcuni dei musicisti più preparati e qualificati della scena nazionale, come il batterista Tony Arco, il bassista Dario Deidda, il sassofonista Pietro Tonolo, il chitarrista Walter Donatiello, il pianista Valerio Silvestro e la cantante Loredana Lubrano.

Sabato 3 e domenica 4 gennaio il corso si svolgerà dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, lunedì 5 gennaio dalle 9.30 alle 12.30.

Le lezioni del mattino saranno dedicate allo studio dello strumento, al canto e ai laboratori, mentre quelle pomeridiane ai gruppi di musica d’insieme (gli studenti verranno suddivisi in gruppi omogenei in base al loro livello di preparazione).

Ogni insegnante si focalizzerà sullo sviluppo di argomenti e aspetti del proprio strumento che generalmente non vengono affrontati durante le ore di lezione curriculare.

Come sempre, inoltre, nelle ore libere il CEMM offrirà agli iscritti la possibilità di usufruire degli spazi della scuola per chi vuole approfondire lo studio o, semplicemente, per suonare insieme agli altri allievi al di fuori delle lezioni.

Al termine del Camp Winter Jazz, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza e la certificazione valida per la richiesta di crediti formativi.

Maggiori informazioni on line: www.cemmusica.com

