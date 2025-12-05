9 C
CULTURA

Riccardo Arena GERANOS “Subcultures of the Sun”

Davide Falco
By Davide Falco
Martedì 9 dicembre Casa degli Artisti  inaugura la mostra di Riccardo ArenaGERANOS – Subcultures of the Sun (Movimento III) che proseguirà a all’11 gennaio 2026.

Il progetto — curato da Katia Anguelova, Vittoria Broggini, Giusy Checola, Susanna Ravelli e Giulio Verago, con diversi contributi immaginativi — presenta un nuovo sviluppo della ricerca di Arena che trasforma il piano terra della Casa in un ambiente processuale in costante evoluzione.

La mostra approfondisce un percorso avviato tra Monte Verità e il Museo Elisarion di Locarno, intrecciando mito, archivi, antropologia e pratiche di immaginazione collettiva attraverso materiali di studio, installazioni e interventi performativi.

