Martedì 9 dicembre Casa degli Artisti inaugura la mostra di Riccardo Arena, GERANOS – Subcultures of the Sun (Movimento III) che proseguirà a all’11 gennaio 2026.

Il progetto — curato da Katia Anguelova, Vittoria Broggini, Giusy Checola, Susanna Ravelli e Giulio Verago, con diversi contributi immaginativi — presenta un nuovo sviluppo della ricerca di Arena che trasforma il piano terra della Casa in un ambiente processuale in costante evoluzione.

La mostra approfondisce un percorso avviato tra Monte Verità e il Museo Elisarion di Locarno, intrecciando mito, archivi, antropologia e pratiche di immaginazione collettiva attraverso materiali di studio, installazioni e interventi performativi.

Per vedere tutto il programma

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia