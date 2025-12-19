Fino al 7 gennaio 2026 è aperto il bando di audizione per trovare chi interpreterà Gloria, protagonista del primo musical che celebra l’iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, UMBERTO TOZZI, che ne firma anche la direzione musicale!

È possibile inviare la propria candidatura accedendo al sito www.gloriailmusical.it e seguendo le istruzioni descritte nella pagina “Audizioni”.

Si cerca una performer con età scenica tra i 20 e i 35 anni, ottime capacità vocali e attoriali, predisposizione al movimento e una forte presenza scenica: un’artista capace di rappresentare energia, talento e autenticità.

“GLORIA”, hit senza tempo né confini di Umberto Tozzi, prende vita e diventa protagonista di un musical che calcherà, a partire da ottobre 2026, i palchi dei principali teatri italiani.

Una prima volta importante che arriva dopo 50 anni di una carriera costellata di successi in Italia e nel mondo – più di 80 milioni di dischi venduti, oltre 2000 concerti e più di 300 brani incisi – e una collezione unica di premi e riconoscimenti che hanno attraversato continenti e culture: vincitore di un Golden Globe, nominato ai Grammy Awards, vincitore al Festival di Sanremo e due volte al Festivalbar.

“Gloria”, fin dalla sua pubblicazione nel 1979, è tra i brani dell’artista che hanno incantato e fatto cantare a squarciagola più generazioni, scalando anche le classifiche britanniche e statunitensi nella versione di Laura Branigan.

A ulteriore testimonianza della forza di questa hit la moltitudine di cult cinematografici e di serie tv di successo in cui è stata scelta come colonna sonora: da capolavori del grande schermo, come “Flashdance” di Adrian Lyne e “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, ai recenti e seguitissimi serial “Glee” e “La Casa di Carta”.

È da questa avventura artistica unica e straordinaria che nasce l’idea e la storia di “GLORIA – IL MUSICAL”.

Gloria è una giovane donna talentuosa e determinata con un grande sogno: diventare una cantante.

Attraverso amori, contrasti, cadute e rinascite, con la sua passione e la sua tenacia vivrà un percorso umano e artistico sulle note delle canzoni che appartengono alla memoria collettiva del nostro Paese e non solo.

www.gloriailmusical.it

