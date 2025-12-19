10.4 C
Milano
venerdì, Dicembre 19, 2025
Milano Serravalle: integrazione comunicato chiusure

Il precedente comunicato del 14 dicembre viene integrato dal presente, limitatamente a tratta, lavorazioni e sere di seguito richiamate.

A7 MILANO SERRAVALLE

Per lavori di riqualificazione del viadotto di Binasco alla progressiva km 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:

  • Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Venerdì 19 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi.
  • Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
  • www.serravalle.it

