Bollate: no a petardi e botti di capodanno

Bollate. L’Amministrazione comunale dice no a petardi e botti di capodanno

Torna, come ogni anno, l’appello di sensibilizzazione a cura dell’Amministrazione comunale contro i botti di Capodanno.

Un segnale di civiltà contro l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici con l’obiettivo di promuovere l’abbandono di questa cattiva abitudine di fine anno, molto dannosa per l’ambiente, pericolosa per le persone e fastidiosa per i nostri amici a quattro zampe.

L’Amministrazione comunale, anche per le festività 2025 fa appello al senso di responsabilità individuale e collettivo e al senso civico di ognuno, invitando a vivere serenamente le festività natalizie e a festeggiarle evitando di utilizzare materiali che mettono a repentaglio le categorie più deboli.

Buone feste senza botti!

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia