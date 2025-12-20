Emma: svelate le date del “Tour Live 2026”

Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo LIVE TOUR 2026.

Nei nuovi concerti in tutta Italia Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi.

Questi tutti i concerti di Emma attualmente in programma quest’estate:

02 luglio – ROMA – Ippodromo delle Capannelle (Rock In Roma)

04 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music

10 luglio – CERVERE (CN) – Anima Festival

11 luglio – LA SPEZIA – La Spezia Estate Festival

15 luglio – RICCIONE – Riccione Music City

16 luglio – MIRANO (VE) – Mirano Summer Festival

18 luglio – PISA – Pisa Summer Knights

19 luglio – GENOVA – Altraonda Festival

24 luglio – PALERMO – Dream Pop Fest

25 luglio – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest

01 agosto – ANCONA – Piazza Cavour

02 agosto – PESCARA – Zoo Music Fest

04 agosto – FOLLONICA (GR) – Follonica Summer Nights

09 settembre – MILANO – Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)

I biglietti per i concerti degli ippodromi sono già disponibili su TicketOne, mentre i biglietti per le nuove date saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali

Per info: friendsandpartners.it e magellanoconcerti.it

