Emma: svelate le date del “Tour Live 2026”

Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo LIVE TOUR 2026.
Nei nuovi concerti in tutta Italia Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi.
Questi tutti i concerti di Emma attualmente in programma quest’estate:
02 luglio – ROMA – Ippodromo delle Capannelle (Rock In Roma)
04 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music
10 luglio – CERVERE (CN) – Anima Festival
11 luglio – LA SPEZIA – La Spezia Estate Festival
15 luglio – RICCIONE – Riccione Music City
16 luglio – MIRANO (VE) – Mirano Summer Festival
18 luglio – PISA – Pisa Summer Knights
19 luglio – GENOVA – Altraonda Festival
24 luglio – PALERMO – Dream Pop Fest
25 luglio – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest
01 agosto – ANCONA – Piazza Cavour
02 agosto – PESCARA – Zoo Music Fest
04 agosto – FOLLONICA (GR) – Follonica Summer Nights
09 settembre – MILANO – Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)
I biglietti per i concerti degli ippodromi sono già disponibili su TicketOne, mentre i biglietti per le nuove date saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali
Per info: friendsandpartners.it e magellanoconcerti.it
