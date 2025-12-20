10 C
Milano
sabato, Dicembre 20, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Emma: svelate le date del “Tour Live 2026”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
53
EMMA_TOUR_ESTATE26_
EMMA_TOUR_ESTATE26_

Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo LIVE TOUR 2026.

Emma_@Piersilviobis-

Emma_@Piersilviobis-

Nei nuovi concerti in tutta Italia Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi.

Questi tutti i concerti di Emma attualmente in programma quest’estate:

02 luglio – ROMA – Ippodromo delle Capannelle (Rock In Roma)

04 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music

10 luglio – CERVERE (CN) – Anima Festival

11 luglio – LA SPEZIA – La Spezia Estate Festival

15 luglio – RICCIONE – Riccione Music City

16 luglio – MIRANO (VE) – Mirano Summer Festival

18 luglio – PISA – Pisa Summer Knights

19 luglio – GENOVA – Altraonda Festival

24 luglio – PALERMO – Dream Pop Fest

25 luglio – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest

01 agosto – ANCONA – Piazza Cavour

02 agosto – PESCARA – Zoo Music Fest

04 agosto – FOLLONICA (GR) – Follonica Summer Nights

09 settembre – MILANO – Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)

I biglietti per i concerti degli ippodromi sono già disponibili su TicketOne, mentre i biglietti per le nuove date saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali

Per info: friendsandpartners.it e magellanoconcerti.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
CEM Ambiente. Assemblea dei soci: approvato il Budget 2026
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy