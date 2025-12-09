“E’ sempre Cartabianca”, famiglie in difficoltà, criminalità

Su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata, un approfondimento sulle difficoltà di molte famiglie in vista delle festività natalizie: molti italiani saranno costretti a fare ricorso a prestiti e finanziamenti per acquistare i regali. Intanto, le disparità economiche sono sempre più evidenti.

Focus sulla criminalità: se il Governo rivendica l’introduzione di nuove misure, l’opposizione denuncia invece tagli alle forze dell’ordine e un uso del tema a fini propagandistici

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia