DIETRO LA TV

“E’ sempre Cartabianca”, famiglie in difficoltà, criminalità

BIANCA BERLINGUER_E' SEMPRE CARTABIANCA
BIANCA BERLINGUER_E' SEMPRE CARTABIANCA

Su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata, un approfondimento sulle difficoltà di molte famiglie in vista delle festività natalizie: molti italiani saranno costretti a fare ricorso a prestiti e finanziamenti per acquistare i regali. Intanto, le disparità economiche sono sempre più evidenti.

Focus sulla criminalità: se il Governo rivendica l’introduzione di nuove misure, l’opposizione denuncia invece tagli alle forze dell’ordine e un uso del tema a fini propagandistici

