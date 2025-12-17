8.9 C
Milano
giovedì, Dicembre 18, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

È aperta la call per la sedicesima edizione di Piano City Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
96
Piano-Lesson-Nino-Rota_Piano-City-Milano_ph-creg-production_
Piano Lesson Nino Rota_Piano City Milano_ph creg production

Fino al 31 gennaio è aperta la call per la sedicesima edizione di PIANO CITY MILANO, il festival diffuso che ridisegna la città attraverso la musica.

È possibile candidarsi su www.pianocitymilano.it come pianisti o per ospitare un concerto autoprodotto (per le realtà a vocazione culturale e/o organizzazioni senza scopo di lucro).

Sul sito ufficiale del festival è possibile anche quest’anno proporre la propria abitazione (già dotata di pianoforte) o cortile per ospitare un concerto.

Per info sulle candidature: iscrizioni@pianocitymilano.it.

Dal 15 al 17 maggio 2026 il pianoforte torna a essere protagonista a Milano: il suono degli ottantotto tasti risuonerà nei parchi e nei cortili, nelle case che per l’occasione aprono le porte ai visitatori e in tanti luoghi insoliti che si trasformeranno in scenari musicali inaspettati.

Un festival gratuito e aperto a tutti che anche il prossimo anno porterà in città centinaia di concerti con alcuni dei pianisti italiani e internazionali più talentuosi e interessanti del panorama contemporaneo.

È disponibile al seguente link il video-annuncio social della sedicesima edizione: https://www.instagram.com/p/DRPEhJODBnS/.

www.pianocitymilano.it · www.facebook.com/PianoCityMilano · www.instagram.com/pianocitymilano

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Teatro Arcimboldi: Max Angioni, dal 30 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy