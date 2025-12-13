Dopo aver conquistato grandi e piccini nel loro primo decennio di carriera, i ME CONTRO TE, attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – annunciano The Wedding Show, la celebrazione del loro matrimonio con un grande spettacolo di musica, coreografie ed effetti speciali, prodotto da Vivo Concerti e previsto sabato 5 settembre 2026 all’Arena Milano di Milano.

I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 17 dicembre alle ore 11:00.

The Wedding Show sarà un evento irripetibile in cui Lui e Sofì scelgono di condividere con la loro community il giorno più speciale per una coppia: il matrimonio.

Le loro nozze prenderanno vita all’interno di uno show spettacolare, pensato come una grande festa aperta a tutti: famiglie, bambini e anche quei ragazzi che sono cresciuti seguendo il mondo dei Me Contro Te.

Un’esperienza unica, emozionante e coinvolgente, in cui il pubblico sarà parte integrante della celebrazione e potrà vivere con loro un momento indimenticabile.



Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com.

