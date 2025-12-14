Milano Serravalle: comunicato prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di riqualificazione del viadotto di Binasco alla progressiva km 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Martedì 16 Dicembre alle ore 05:00 di Mercoledì 17 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
Per lavori di realizzazione nuove stazioni di rifornimento ad idrogeno per autotrazione, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:
- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Mercoledì 17, Giovedì 18 e Venerdì 19 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita dal casello di Tortona (km 63+647) per la direzione S.P.211 Sale-Novara. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità locale in direzione Tortona – Alessandria – Novi Ligure sulla S.P. 211 per la successiva inversione di marcia alla rotatoria del Conforama di Tortona in direzione Novara – Valenza – Sale.
Per lavori di manutenzione di competenza ASPI DT1 di Genova, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 18 Dicembre alle ore 05:00 di Venerdì 19 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) con obbligo di uscita al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496), ramo di svincolo in entrata da Serravalle Scrivia per la medesima carreggiata sud compreso. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Vignole Borbera (km 89+000).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 Dicembre alle ore 04:00 di Martedì 16 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita per Milano da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) per la successiva uscita da carreggiata nord.
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Martedì 16 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata da Milano per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in carreggiata nord allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio (km 13+901) per il successivo ingresso in carreggiata sud.Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A7 (km 20+366) in uscita per Genova da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.494 MI-Lorenteggio (km 13+901) per la successiva uscita da carreggiata sud.
- Dalle ore 23:00 di Martedì 16 Dicembre alle ore 03:00 di Mercoledì 17 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A7-A50 (km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in carreggiata sud allo svincolo S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 17 Dicembre alle ore 03:00 di Giovedì 18 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 Pavia/Opera (km 26+249) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Milano). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Milano per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Pavia/Opera).
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Giovedì 18 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.412 MI-Vigentina (km 26+249) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Pavia/Opera).Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pavia/Opera per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Milano).
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 18 Dicembre alle ore 03:00 di Venerdì 19 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Gallaratese (km 5+731) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Novara). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Gallaratese (km 5+731) per la medesima carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Novara).
- Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Venerdì 19 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.11 Novara (km 5+731) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Milano).Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.11 Novara (km 5+731) per la medesima carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da Milano).
Per lavori di manutenzione di competenza ASPI DT2 di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Giovedì 18 Dicembre 2025 e dalle ore 22:00 di Giovedì 18 Dicembre alle ore 05:00 di Venerdì 19 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A1 (km 31+420) in uscita per la direzione Bologna da carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione MI-Tangenziale Est allo svincolo San Giuliano Milanese per il successivo ingresso in direzione Bologna.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di realizzazione della nuova zona di scambio della carreggiata sud tra l’ingresso dallo svincolo MI-Forlanini e la nuova uscita di MI-Mecenate in previsione dell’evento Olimpico Milano-Cortina 2026, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 18 Dicembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-V.le Forlanini e Aeroporto Linate (km 4+473) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).
Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 Dicembre alle ore 05:00 di Martedì 16 Dicembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.415 Paullo e Q.re Santa Giulia (km 1+370) da carreggiata nord (direzione A4-Venezia). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Mecenate (km 2+594).
- Dalle ore 22:00 di Martedì 16 Dicembre alle ore 05:00 di Mercoledì 17 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Rogoredo / Q.re Santa Giulia (km 1+370) per carreggiata nord (direzione A4-Venezia). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da San Donato M3 per Q.re Santa Giulia. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione al traffico in direzione nord allo svincolo MI-Mecenate (km 2+594).
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 17 Dicembre alle ore alle ore 05:00 di Giovedì 18 Dicembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Q.re Santa Giulia (km 1+730) da carreggiata nord (direzione A4-Venezia). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo.
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 18 Dicembre alle ore 05:00 di Sabato 20 Dicembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.P.415 Paullo e San Donato M3 (km 1+730) per carreggiata nord (direzione A4-Venezia). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico proveniente da S.P.415 in viabilità ordinaria (via Marignano – via Rogoredo) con rientro in Tangenziale al precedente svincolo S.S.9 Via Emilia (km 0+390).
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione di competenza ASPI DT2 di Milano, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 15 Dicembre alle ore 05:00 di Martedì 16 Dicembre 2025, dalle ore 22:00 di Mercoledì 17 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 18 Dicembre 2025 e dalle ore 21:00 di Sabato 20 Dicembre alle ore 09:00 di Domenica 21 Dicembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e A4 Torino. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4 Torino e Monza Sant’Alessandro (Km 4+500) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro / via Borgazzi (Km 5+281), fatto salvo l’anticipata conclusione delle lavorazioni.
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per indagini geognostiche e geofisiche, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 15 Dicembre alle ore 05:00 di Martedì 16 Dicembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio/Genova) con obbligo di uscita sullo svincolo S.S.35 Pavia Nord/Via Brambilla (km 7+030) e rientro dal medesimo complesso di svincolo. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dalla Tangenziale Nord di Pavia S.S.617 per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale Ovest di Pavia al disinnesto S.S.35/A54 provenienza Milano/Certosa di Pavia (km 7+900).
- Dalle ore 23:00 di Martedì 16 Dicembre alle ore 05:00 di Mercoledì 17 Dicembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione Milano/Certosa di Pavia) nel tratto compreso tra il disinnesto S.S.35/A54 provenienza Casteggio/Genova (km 0+000) e lo svincolo San Martino Siccomario/Carbonara Ticino (km 1+756). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Pavia Sud/Rotatoria Centro Commerciale BENNET (km 0+357) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale di Pavia allo svincolo di San Martino Siccomario/Carbonara Ticino (km 1+756).
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 17 Dicembre alle ore 05:00 di Giovedì 18 Dicembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione Casteggio/Genova) nel tratto compreso tra l’Interconnessione A53/A54 (km 5+266) e il disinnesto S.S.35 (km 0+000). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in ingresso da S.S. 35 Pavia Nord/Via Brambilla (km 7+030) e dal raccordo A53 Bereguardo-Pavia (km 5+266) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in A53 Raccordo Bereguardo-PV per la successiva uscita in viabilità ordinaria allo svincolo Pavia/Via Riviera (A53, km 8+450).
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 18 Dicembre alle ore 05:00 di Venerdì 19 Dicembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione Milano/Certosa di Pavia) con obbligo di uscita sullo svincolo S.S. 35 Pavia Nord/Via Brambilla (km 7+030) e rientro dal medesimo complesso di svincolo. Contestualmente verrà chiuso al traffico il disinnesto S.S.35/A54 provenienza Casteggio/Genova (km 0+000). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale di Pavia allo svincolo di Pavia sud/Rotatoria Centro Commerciale BENNET (km 0+357).
- www.serravalle.it
Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia