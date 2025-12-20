Premiati i dipendenti con 30 anni di servizio in Comune. Nella giornata del 18 dicembre, in Municipio, il Sindaco Francesco Vassallo e il Segretario comunale Stefanea Laura Martina hanno consegnato gli attestati di riconoscimento ai dipendenti comunali che lavorano nell’Ente da tre decenni.

Questa la motivazione riportata sugli attestati consegnati: “Con gratitudine, per la professionalità e l’impegno prestato in 30 anni di servizio nell’Ente”. E insieme agli attestati anche una coccarda di ricordo, segno tangibile di riconoscenza.

Non solo dipendenti, ma persone preparate e competenti che rappresentano lo specchio dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza e il volto quotidiano di un’Amministrazione moderna ed efficiente.

«Il riconoscimento che consegniamo oggi – hanno detto il Sindaco Francesco Vassallo, il Segretario comunale Stefanea Laura Martina e la dirigente al Personale Isidora Blumenthal – ha un valore simbolico ma anche molto concreto: racconta cosa significa lavorare per le istituzioni con continuità, competenza e senso di responsabilità. Le dipendenti e i dipendenti che festeggiamo oggi sono un patrimonio di professionalità ed esperienza per l’Ente, un punto di riferimento per i cittadini e un esempio per le colleghe e i colleghi più giovani. A loro va il nostro ringraziamento più sincero, insieme agli auguri di buone feste, estesi a tutti i lavoratori e le lavoratrici del Comune e alle loro famiglie».

Ecco i nomi dei dipendenti premiati:

Selene Alberici, Giampaolo Barrichella, Roberto Bozzetti, Ornella Carletto, Erminia Figini, Cristina Fioresino, Daniela Forza, Maria Grazia Fossati, Nadia Fracasso, Piera Mercandalli, Antonello Martelengo, Domenico Melandri, Enrico Mella, Giovanni Minari, Caterina Mocchetti, Piera Monti, Silvia Motta, Franco Pagliuca, Valerio Pandolfo, Chiara Panza, Fanny Pellini, Stefania Petrella, Carolina Pettinato, Paolo Ravelli, Carolina Re, Barbara Rinaldi, Franco Rinaldi, Antonio Russo, Elina Toffoletto.

Nel corso dello scambio di auguri è stato rivolto anche un ringraziamento al Sindaco Francesco Vassallo, al suo ultimo Natale del mandato amministrativo.

In segno di stima e riconoscenza, il Segretario comunale, i Dirigenti, i Responsabili e tutti i dipendenti gli hanno donato una pergamena e una coccarda personalizzata.

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia