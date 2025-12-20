Vigilia e Natale su Rai 1 e RaiPlay con lo Zecchino d’Oro

Due gli appuntamenti speciali su Rai 1 e su RaiPlay per celebrare la Vigilia e il Natale, entrambi dall’Antoniano di Bologna, nel segno della musica dello Zecchino d’Oro.

Il 24 dicembre andrà in onda, alle ore 16.40, ZECCHINO D’ORO – LA MAGIA DELLA VIGILIA: un pomeriggio di musica ed emozioni, condotto da Cristina D’Avena con Topo Gigio e con la partecipazione dei due talent dello Zecchino d’Oro, Mìmi e Nartico, per cantare e sognare insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini e a tanti amici dell’Antoniano.

In attesa della notte più bella, celebriamo la bellezza dello stare insieme, in musica: spazio allora alle canzoni della tradizione natalizia e non solo, con i duetti di Cristina D’Avena e Topo Gigio, e di Mìmi e Nartico – quest’ultimo anche ospite tutti i giorni su Rai 2 con BellaMa’ – e con i brani intonati dal Piccolo Coro come “Il Natale di Francesco” e “Adeste Fideles”.

Dall’ultimo Zecchino d’Oro tornano Emma con “Ci pensa il vento”, brano vincitore della 68ª edizione, la piccola Zoe con la sua “Il bacio nel taschino” e il duo formato da Ana Estela e Gioele con “Boomer boom boom”.

In puntata anche un ricordo del Maestro PEPPE VESSICCHIO attraverso la canzone “Natale da re” che il Maestro regalò lo scorso anno al Piccolo Coro proprio per Natale, e le Verdi Note dell’Antoniano, il coro dei giovani diretto da Fabiola Ricci, che interpreterà il celebre brano “Happy Xmas (War Is Over)”.

Il 25 dicembre, sempre alle ore 16.40 su Rai 1 e su RaiPlay, arriva invece ZECCHINO D’ORO – LA FESTA DEL NATALE per festeggiare ancora insieme a Cristina D’Avena con Topo Gigio, e con la partecipazione di Mìmi e Nartico, che vedremo esibirsi in altre canzoni di Natale e non solo, per un pomeriggio di festa e allegria da condividere insieme a tutta la famiglia.

Ospiti del pomeriggio di Natale: Maestro Lorenzo, ovvero Lorenzo Branchetti, che attraverso musica e danza insegnerà tante cose nuove, sempre con allegria e divertimento e Zecchino d’Oro Lab insieme al Maestro Alessandro Visintainer, per giocare a far nascere un coro entro la fine della puntata.

In puntata un omaggio a MARIELE VENTRE, fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano, in occasione dell’anniversario dei 30 anni dalla scomparsa avvenuta il 16 dicembre del 1995, e un ricordo speciale dedicato a ORNELLA VANONI: Topo Gigio e Cristina D’Avena duetteranno insieme sulle note di “Tristezza (per favore vai via)”. Tornano anche le Verdi Note dell’Antoniano, il coro dei giovani diretto da Fabiola Ricci, con il brano “Viva La Gente”.

Lo spirito natalizio è soprattutto solidarietà: anche in questi appuntamenti speciali, infatti, la musica dello Zecchino d’Oro supporterà la campagna Operazione Pane, che sostiene 20 realtà francescane in Italia e 5 nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), aiu­tan­do mamme, papà e bimbi in difficoltà.

Operazione Pane sarà presente in entrambe le puntate con le sue storie e i suoi protagonisti.

È possibile contribuire e donare un pasto alle tante persone che ne hanno bisogno sul sito operazionepane.it o chiamando il NUMERO DI TELEFONO GRATUITO 800 987 752.

È disponibile dal 28 novembre, in digitale su tutte le piattaforme di streaming (https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/zecchino68) e in cd in tutti i negozi di dischi e della grande distribuzione “ZECCHINO D’ORO 68ª EDIZIONE”, la nuova compilation dello Zecchino d’Oro 2025, distribuita da Sony Music Italy, che contiene le 14 canzoni che hanno gareggiato nella 68esima edizione dello Zecchino D’Oro e 2 bonus track cantate dal Piccolo Coro dell’Antoniano (“Cantico di Frate sole” e “Non ne posso più” di Ciro Priello).

Zecchino d’Oro non si ferma mai: la 68ª edizione si è appena conclusa, ma è già in partenza la 69ª edizione con il bando autori e i casting per i solisti. Prossimamente sul sito zecchinodoro.org sarà pubblicato il bando autori per la ricerca delle canzoni del 69° Festival dello Zecchino d’Oro. Il bando è aperto a tutti, parolieri e musicisti che abbiano nel cassetto una canzone per bambini.

Ha firmato la regia di entrambi gli speciali Sabrina Tricarico.

