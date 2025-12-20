Kid Yugi ha pubblicato il nuovo singolo “Berserker”, tratto dal suo nuovo attesissimo album “Anche gli eroi muoiono” in arrivo il 30 gennaio via EMI Records Italy/Universal Music Italia, in formato fisico e digitale.

La canzone, che arriva accompagnata da un videoclip ufficiale, è un brano rap nudo e crudo in cui le barre di Yugi si susseguono senza sosta.

Il termine Berserker (“pelle d’orso” in antico norvegese) viene dalla mitologia e dalle saghe norrene e indicava un guerriero il cui spirito veniva invaso dal potente dio Odino, provocando in lui ‘furore’ e ‘ferocia’ prima di una battaglia.

Così Yugi si scaglia all’interno della canzone contro i falsi miti, la corruzione della società odierna attraverso il potere delle armi e la droga, fotografando ancora una volta i bassifondi e un determinato contesto sociale.

Il testo è ancora un mix di citazioni letterarie e cinematografiche, tutte da scoprire e accostate in maniera imprevedibile e mai banale.

Il terzo album in studio di Yugi, “Anche gli eroi muoiono”, uscirà il 30 gennaio 2026 ed è già uno dei dischi più attesi del prossimo anno.

È possibile pre-ordinare dallo shop ufficiale di Universal Music Italia: il vinile versione “FUNERALE EDITION” (autografato, seconda tiratura, e non) e il CD (autografato e non).

A tutti i formati fisici è possibile abbinare l’esclusivo ‘taccuino’ che racchiude i testi e le illustrazioni dell’album. In esclusiva per Discoteca Laziale è possibile pre-ordinare la “MARMO EDITION”. I prodotti standard CD e vinili sono disponibili per tutto il mercato.

