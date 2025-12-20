9.9 C
Kid Yugi: “Berserker”, il primo estratto dall’album “Anche gli eroi muoiono”

Kid Yugi ha pubblicato il nuovo singolo “Berserker”, tratto dal suo nuovo attesissimo album “Anche gli eroi muoiono” in arrivo il 30 gennaio via EMI Records Italy/Universal Music Italia, in formato fisico e digitale.

La canzone, che arriva accompagnata da un videoclip ufficiale, è un brano rap nudo e crudo in cui le barre di Yugi si susseguono senza sosta.

Il termine Berserker (“pelle d’orso” in antico norvegese) viene dalla mitologia e dalle saghe norrene e indicava un guerriero il cui spirito veniva invaso dal potente dio Odino, provocando in lui ‘furore’ e ‘ferocia’ prima di una battaglia.

Così Yugi si scaglia all’interno della canzone contro i falsi miti, la corruzione della società odierna attraverso il potere delle armi e la droga, fotografando ancora una volta i bassifondi e un determinato contesto sociale.

Il testo è ancora un mix di citazioni letterarie e cinematografiche, tutte da scoprire e accostate in maniera imprevedibile e mai banale.

Il terzo album in studio di Yugi, “Anche gli eroi muoiono”, uscirà il 30 gennaio 2026 ed è già uno dei dischi più attesi del prossimo anno.

È possibile pre-ordinare dallo shop ufficiale di Universal Music Italia: il vinile versione “FUNERALE EDITION” (autografato, seconda tiratura, e non) e il CD (autografato e non).

A tutti i formati fisici è possibile abbinare l’esclusivo ‘taccuino’ che racchiude i testi e le illustrazioni dell’album. In esclusiva per Discoteca Laziale è possibile pre-ordinare la “MARMO EDITION”. I prodotti standard CD e vinili sono disponibili per tutto il mercato.

