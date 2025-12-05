Il Comune informa che inizieranno il prossimo 9 dicembre 2025, gli interventi a cura di Gruppo CAP di rifacimento della rete fognaria in alcune vie del territorio comunale, nell’ambito del progetto “Rifacimento rete fognaria in vie varie del Comune di Bollate – Lotto III”. I lavori interesseranno via San Pietro e viale Lombardia.
L’intervento rientra nel programma di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture fognarie con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema, prevenire criticità e garantire la corretta gestione delle acque reflue verso il recapito finale di depurazione.
Per informazioni sul cantiere è possibile contattare direttamente Gruppo CAP al seguente indirizzo: comunicazione.cantieri@gruppocap.it.
Sarà cura dell’Amministrazione comunale seguire l’avanzamento degli interventi e informare la cittadinanza in caso di modifiche alla viabilità o aggiornamenti significativi.
