È stato presentato martedì 2 dicembre a Palazzo Isimbardi LGTE (Linee guida per la transizione energetica) il nuovo portale della Città metropolitana di Milano, realizzato in collaborazione con il Centro studi PIM, per coordinare la definizione del nuovo vademecum metropolitano della transizione energetica, in fase di definizione.

Uno strumento semplice e flessibile, rivolto a professionisti/e, operatori/rici, Comuni e stakeholders dell’energia, su cui sarà possibile:

trovare e scaricare documenti normativi e di lavoro;

raccogliere e visionare i dati disponibili sulla transizione ecologica nel territorio metropolitano;

accedere a mappe ed elaborazione cartografiche;

conoscere eventi e iniziative legati al percorso di redazione delle linee guida;

approfondire alcuni casi di studio;

inviare il proprio caso di studio o un contributo sul tema.

L’obiettivo del progetto è sviluppare un’analisi dei consumi e della produzione di energia nel territorio metropolitano, individuando scenari per lo sviluppo e per l’orientamento delle politiche di decarbonizzazione, in un’ottica che sia il più possibile condivisa e partecipata con i Comuni e gli stakeholder.

“La Città metropolitana svolge l’importante ruolo di promotore della transizione energetica e di catalizzatore del confronto con i Comuni, i cittadini, le imprese, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e gli Enti di ricerca– afferma il consigliere delegato alle Politiche energetiche, Roberto Maviglia – La nuova normativa vede sempre più coinvolti gli enti locali nell’autorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili ed è quindi necessario che la Città metropolitana di Milano rafforzi il proprio ruolo di coordinamento e supporto ai Comuni. Con la giornata di oggi apriamo un importante canale di ascolto e partecipazione rivolto al territorio e agli stakeholders ambientali con l’obiettivo di avviare la costruzione condivisa delle nuove Linee guida: scenari e strategie condivisi per guidare la transizione ambientale del territorio metropolitano con una regia chiara e univoca”.

Saranno messe a sistema tutte le politiche e strategie di efficientamento energetico, dal Servizio DeciWatt (one-stop-shop metropolitano) alla “cabina di regia per la geotermia milanese”, valorizzando ogni sinergia possibile.

Qualche numero : ad oggi gli impianti con fonti energetiche rinnovabili producono 1011 MW e sono costituiti per l’81% da impianti a fonte solare, per l’8% da impianti idroelettrici e per il 10% da impianti a biomassa.

