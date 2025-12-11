Anpi Novate interviene sulla fiera novatese di settembre

Riceviamo e pubblichiamo

“La sezione ANPI di Novate Milanese condivide il comunicato diffuso il 26 novembre scorso dall’amministrazione comunale a seguito del dibattito sviluppatosi in Consiglio comunale sull’interrogazione relativa all’iniziativa Novate Fiera 2025, tenutasi il 28 settembre in area mercato.

Iniziativa così correttamente definita, in quanto esposizione a cura di operatori, artigiani e commercianti locali, organizzata da un’associazione finanziata dal Comune.

Il nostro apprezzamento è anche motivato dal fatto che il comunicato prende le distanze dall’improvvido (e ingiustificato, perché fuori contesto) intervento in sede consiliare dell’assessore Luca David, pronunciato con un’acredine di cui non comprendiamo né le radici, né le ragioni. Parole offensive, delle quali l’assessore David sarebbe opportuno facesse ammenda.

Abbiamo considerato con particolare attenzione l’impegno assunto dalla Giunta comunale, nella parte finale del comunicato, di rafforzare un rapporto di dialogo stabile e di collaborazione concreta con le associazioni del territorio tutte, credendo fermamente che il

lavoro condiviso, fondato sul rispetto reciproco e sugli obiettivi comuni sia la via maestra per continuare a migliorare la qualità della vita dei cittadini

Il riconoscimento esplicito dell’importante ruolo che il mondo associativo svolge sul territorio e del lavoro che tanti volontari prestano con competenza e passione per la loro comunità rappresenta, del resto, il modo più corretto ed efficace per dare attuazione all’ultimo comma dell’art. 118 della nostra Costituzione: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”, conclude l’Anpi sezione “Marco Brasca”

