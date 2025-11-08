VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS, già in prevendita, è un progetto originale. Un esperii farsi ascoltare come se fosse un disco di studio.

Le 21 canzoni che lo compongono (per un totale di 99 minuti circa) sono state estrapolate dalla scaletta ufficiale e sono lmento che, oltre a scatenare emozioni e ricordi degli strepitosi Live 2025, ha il valore aggiunto de “essenziali”: quelle cioè indispensabili a esaltare il concept del concerto di quest’anno, CELEBRARE LA VITA.

Ne è nato, con la complicità di Vince Pastano, un album che pone volutamente più attenzione alle liriche, in una scaletta ideale che parte da “Vita Spericolata” fino alla consapevolezza che noi SIAMO una Vita Spericolata, una vita vissuta intensamente, libera da condizionamenti e Senza rimpianto, il finale di “Se ti potessi dire”, cantato in coro e a loop.

“Se vogliamo celebrare la vita, quale miglior canzone d’apertura se non Vita Spericolata” – dice Vasco in un incontro con i fan – “Tutti i brani che vengono dopo in scaletta dovevano essere collegati. Tutte le mie canzoni sono delle polaroid di vita, di certe sensazioni che proviamo. Ad un certo punto ho capito che NOI siamo una vita, una vita spericolata”.

Vince Pastano aggiunge: “I nuovi arrangiamenti non vogliono sostituire le versioni originali dei brani, che sono immortali. Sono nuove riletture, che insieme in scaletta creano un vero e proprio concept”.

DISPONIBILE NEI FORMATI: 2CD – 3LP (NUMERATO) – DIGITALE

Sul Blasco Shop anche in esclusivi bundle con T-Shirt e Bracciale VASCO FAN CREW

o LIBRO FOTOGRAFICO del TOUR 2025

E siccome con Vasco è una storia infinita, l’anno prossimo partirà il già tutto sold out “VASCO LIVE 2026”, una nuova occasione per gridare ancora una volta che tutto può succedere. E già si inizia a fantasticare su quale sarà la prossima scaletta…

VASCO LIVE 2026

30 maggio – RIMINI – Stadio Romeo Neri (DATA ZERO)

5 e 6 giugno – FERRARA – Parco Urbano G. Bassani

12 e 13 giugno – OLBIA – Arena

18 e 19 giugno – BARI – Stadio San Nicola

23 e 24 giugno – ANCONA – Stadio Del Conero

28 e 29 giugno – UDINE – Bluenergy Stadium



