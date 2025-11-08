13.6 C
Paul McCartney And Wings || "WINGS": La raccolta definitiva in più formati

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
WINGS è l’antologia definitiva della band che ha definito il suono degli anni ’70. Personalmente supervisionato da Paul McCartney, WINGS è disponibile in una serie di formati magnificamente realizzati, al cui interno sono inclusi gli intramontabili successi internazionali “Band on the Run, “Live and Let Die”, “Jet” e “Let ‘Em In”, canzoni che ancora oggi compaiono negli spettacoli dal vivo di Paul McCartney.

WINGS viene pubblicato in diversi formati, tra cui la splendida edizione limitata in 3LP colorati, una vera e propria capsula del tempo contenente una moltitudine di immagini e musica per i super fan della band, fino alle versioni da 1CD e 1LP per coloro che iniziano ad approfondire questa fase dell’incredibile carriera di Paul.

Tutti i formati fisici sono accompagnati da un booklet che include un’introduzione di Paul. Le edizioni 3LP e 2CD includono un libretto di 32 pagine con fotografie, dipinti, curiosità e informazioni sulla band.

L’elenco completo dei formati WINGS è consultabile e preordinabile QUI.

