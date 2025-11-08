13.6 C
Milano
sabato, Novembre 8, 2025
HomeDISABILITA'
DISABILITA'

“Sport e cultura, giochi inclusivi a scuola”, al via la terza edizione

Davide Falco
By Davide Falco
0
57
sport-e-cultura
sport-e-cultura

Si rinnova l’appuntamento con “Sport e cultura, giochi inclusivi a scuola”, l’iniziativa promossa da Insuperabili con il patrocinio del Comune di Floridia e il coinvolgimento di diverse realtà, tra cui la onlus “Padre Pio” e l’associazione culturale “Focus”.

In prima linea anche le istituzioni scolastiche di Floridia, il liceo “Leonardo da Vinci” e gli istituti comprensivi “Edmondo De Amicis” e “Salvatore Quasimodo”, nonché gli istituti comprensivi di Solarino e Augusta, “Elio Vittorini” e “Orso Maria Corbino, dove saranno avviati i giochi inclusivi che coinvolgeranno tutti gli alunni, disabili e no. Preziosa ed essenziale, durante lo svolgimento di tali competizioni sportive, l’assistenza logistica e sanitaria della Misericordia Floridia. In una rete territoriale che va a consolidarsi per dare visibilità e radicamento al progetto che coinvolge sempre più realtà differenti.

Come per le precedenti edizioni, “Sport e cultura, giochi inclusivi a scuola”, prevede un concorso, curato dall’associazione “Focus”, quest’anno dedicato a un tema controverso ma di grande attualità, necessario e decisivo per garantire il pieno sviluppo della persona e l’inclusione sociale, ovvero: “LiberaMente: autonomia tra progetto di vita e autodeterminazione”.

Al concorso, che scadrà il prossimo 2 marzo, possono aderire tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, esclusivamente tramite lavori di gruppo. A concludere il progetto sarà, come da tradizione, un convegno conclusivo a cui parteciperanno professionisti, volontari e istituzioni a vario titolo coinvolti nella gestione della disabilità.

Altri articoli di disabilità su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Diabete e salute mentale: in Emilia-Romagna i dati dello studio Rewinder
Articolo successivo
“Vasco Live 2025 The Essentials”: album in triplo vinile e doppio CD che celebra la Vita
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy