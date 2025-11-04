Successo per la Maratona dedicata a Pier Paolo Pasolini

“Un teatro che promuova cultura e crei cultura”. Questo l’auspicio dell’allora presidente della Fondazione Teatro Civico de Silva di Rho, Fiorenzo Grassi, quando la sala di piazza Jannacci venne inaugurata tre anni fa. Dopo avere accolto gli eventi della rassegna “Riflessioni” e dopo avere allestito nuovi spettacoli, il Teatro di Rho ha dato vita sabato primo novembre a una occasione culturale che ha saputo coinvolgere numerosi soggetti rhodensi: la maratona per Pier Paolo Pasolini “Tutto il mio folle amore…” è stata una magnifica serata, intelligente e coinvolgente, che ha visto protagonista la città.

Grande la soddisfazione del Sindaco Andrea Orlandi, dell’assessora Valentina Giro, di Fiorenzo Grassi, oggi direttore del Teatro.

La maratona, una celebrazione laica a 50 anni dalla scomparsa del poeta, regista, scrittore nato a Bologna e vissuto a lungo in Friuli, è frutto di una idea di Giorgio Almasio (responsabile della comunicazione del Teatro e ideatore del festival Donne In.canto) condivisa con Barz and Hippo, la realtà che da anni cura Cin&Città in Auditorium, in particolare attraverso Francesco Zucchetti, e con la giornalista del gruppo La Prealpina Laura Defendi.

Nel foyer sono state presenti sia la Biblioteca Comunale di Villa Burba, con un banco in cui effettuare prestiti di libri di PPP e diffondendo il “Bigino dei servizi” della biblioteca stessa, sia la Biblioteca Popolare di Rho, con un punto accoglienza.

Dalle 17 alle 18, l’”Atelier Pasolini” nel ridotto ha visto la proiezione del video “Tutto l’amore che ho“ realizzato dalle insegnanti Annamaria Tortiello e Silvia Montesano e dai bambini della Scuola dell’Infanzia Mario Lodi e Giovanni Pascoli.

Dalle 18 nella sala grande le proiezioni pasoliniane di corti, video e testimonianze sono state intervallate da performance dal vivo. “Pasolini ha incarnato la contraddizione come forma di vitalità – ha esordito Giorgio Almasio – Ha pensato, amato e vissuto contro. Le sue debolezze sono ferite luminose. E’ stato un artista assoluto, martire della parola, ha amato la vita pur sapendo che la vita non lo avrebbe amato abbastanza”.

L’attore Matteo Bonanni ha impersonato per tutta la sera PPP. Premessa dell’intera maratona l’ultima intervista rilasciata da Pasolini a Furio Colombo poche ore prima della tragica notte all’idroscalo di Ostia: Bonanni, affiancato da Giacomo Prandini, allievo del Teatro dell’Armadillo, ha portato in scena “Siamo tutti in pericolo“: Pasolini avrebbe voluto correggere il testo il mattino successivo, non gli fu possibile, venne ucciso la notte stessa. Una frase della intervista appare una premonizione: “La tragedia è che non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono l’una contro l’altra. E noi, gli intellettuali, prendiamo l’orario ferroviario dell’anno scorso, o di dieci anni prima e poi diciamo: ma strano, ma questi due treni non passano di li, e come mai sono andati a fracassarsi in quel modo? O il macchinista è impazzito o è un criminale isolato o c’è un complotto. Soprattutto il complotto ci fa delirare. Ci libera da tutto il peso di confrontarci da soli con la verità. Che bello se mentre siamo qui a parlare qualcuno in cantina sta facendo i piani per farci fuori. E facile, è semplice, è la resistenza”.

