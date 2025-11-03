Sergio Bonelli Editore presenta: Tex. Capitan Jack

Per la tradizionale edizione Deluxe di Tex in grandissimo formato, quest’anno arriva sugli scaffali un capolavoro scritto da Tito Faraci e illustrato da un immenso maestro della scuola argentina, pilastro della Nona Arte: Enrique Breccia.

Tex. Capitan Jack ci guida in California, dove i razziatori ribelli di Hooker Jim sterminano la famiglia di Foster, un vecchio ranger amico di Tex e Carson.

Lo scontro tra i Modoc di Capitan Jack e l’esercito degli Stati Uniti è imminente.

Tex e Carson portano la loro giustizia calibro 45 tra le file dei due schieramenti.

Il volume, arricchito dalla postfazione di Graziano Frediani e dall’intervista a Breccia di Gianmaria Contro, sarà disponibile anche in edizione numerata limitata a sole 999 copie, in formato gigante e impreziosita da una copertina telata su cui sono impressi a caldo il logo dorato di Tex e un primo piano dell’Eroe bonelliano.

Questa versione contiene una stampa esclusiva su carta di pregio di un disegno di Enrique Breccia.

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2025/09/22/libro/tex-capitan-jack-1026477/

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2025/10/01/libro/tex-capitan-jack-edizione-limitata-numerata-1026515/

https://www.facebook.com/TexSergioBonelliEditore

