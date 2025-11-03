25 anni dopo l’uscita del suo iconico album “Born To Do It”, il 12 dicembre esce in digitale e in doppio vinile dorato “BORN TO DO IT: 25TH ANNIVERSARY EDITION” (preorder / presave: https://CraigDavid.lnk.to/BTDI25!INT), la nuova edizione celebrativa dell’album di debutto di CRAIG DAVID.

Pubblicato originariamente nel 2000, “Born To Do It” segnò una svolta epocale per la musica in Regno Unito, diventando una pietra miliare del UK garage e dell’R&B inglese.

Il disco, che debuttò direttamente alla #1 della classifica inglese, fu l’album di debutto più venduto di sempre da parte di un artista solista maschile nel Regno Unito.

Da “Born To Do It” vennero estratti una serie di singoli entrati nella storia, tra cui “Fill Me In”, “7 Days” (entrambi alla #1 della classifica britannica) e “Walking Away”, oltre alla collaborazione con gli Artful Dodger in “Rewind”.

L’album è arricchito da numerosi materiali aggiuntivi, molti dei quali escono per la prima volta sulle piattaforme digitali.

Tra questi ci sono il remix Blacksmith R&B Rerub di “Rendezvous” con Know ?uestion, oltre al remix di “7 Days” realizzato da DJ Premier, che dona un nuovo sapore east coast al brano grazie alla collaborazione con Mos Def e a un Craig David dal suono radicalmente diverso dal suo stile abituale.

Sono inclusi anche due brani lato B, diversi remix firmati da Artful Dodger e Sunship e una versione di “7 Days” con Fat Joe. Inoltre si aggiungono due canzoni presenti nella versione americana dell’album: “Key To My Heart” e “Fill Me In (Part 2)”.

