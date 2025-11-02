Con Onironautica 3, progetto multidisciplinare ideato da Nello Taietti in programma alla Fondazione Luciana Matalon di Milano dal 6 al 29 novembre 2025 e ultimo atto di una trilogia iniziata nel 2019 e proseguita nel 2023, si conclude un viaggio visionario in cui fotografia, teatro e rappresentazione plastica tornano nuovamente a fondersi come strumenti di indagine onirica e metafisica.

Il terzo atto del progetto, curato da Vera Agosti e che si avvale del patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, presenta inoltre sabato 22 novembre in doppia rappresentazione (ore 16 e ore 18) l’omonima pièce teatrale, che si svolge all’interno di uno spazio immersivo circondato dalle opere dell’artista e calligrafa giapponese Sisyu, creando un ambiente suggestivo e simbolico in cui lo spettatore è invitato a compiere un viaggio interiore.

Per Nello Taietti fotografia, danza e teatro non sono semplici forme d’arte, ma veri e propri canali di accesso all’inconscio, strumenti per raccontare sogni che non si dissolvono al risveglio, ma che restano incisi nella materia, nella luce e nel tempo.

La fotografia, in particolare, è per lui un gesto di sospensione, come dimostrano le 85 opere fotografiche in mostra, delle quali sessantacinque ritratti degli artisti in scena di Nello Taietti, e altre venti di backstage di Gianmarco Taietti.

Ogni scatto diviene un punto fisso nell’incessante fluire della realtà. In quell’istante, il tempo si arresta, si concentra, si cristallizza.

Fotografia dopo fotografia, questi istanti sospesi diventano costellazioni personali, mappe astrali della propria esistenza che narrano il vissuto non attraverso la cronaca, ma attraverso l’intuizione poetica.

All’interno delle iniziative promosse durante il periodo della mostra, sabato 8 novembre dalle 14 alle 18 si svolgerà un workshop di danza butoh gratuito tenuto dal ballerino Luan Machado. Per iscriversi bisogna inviare una e-mail a fineart@fondazionematalon.org e attendere la conferma da parte della Fondazione Luciana Matalon.

ONIRONAUTICA 3

Progetto artistico multidisciplinare di Nello Taietti

A cura di Vera Agosti

Fondazione Luciana Matalon

Foro Buonaparte 67, Milano

dal 6 al 29 novembre 2025

Ingresso libero

Inaugurazione

Giovedì 6 novembre ore 18

Orari di apertura mostra

Da martedì a sabato 10-19

Spettacoli

22 novembre 2025

ore 16:00 e ore 18:00

In scena

Daniele Crasti – voce narrante

Natsu Funabashi – ballerina

Luan Machado – ballerino

Guido Daniele – artista di body painting

Valeria Chen – modella

Biglietti per gli spettacoli

€10 incluso catalogo

Info e prenotazioni

fineart@fondazionematalon.org | +39 02878781

