“Sapore di Mare, il musical”: tour dall’11 novembre 2025

Dopo il trionfale successo del tour di debutto della scorsa stagione, torna in scena “Sapore di Mare – Il Musical”

Un viaggio evocativo nel cuore degli Anni ’60, fra amori estivi, spensieratezza e melodie senza tempo.

Lo spettacolo che ha conquistato il pubblico italiano torna a emozionare, riportando in vita le atmosfere indimenticabili delle estati versiliesi, ispirato all’iconico film cult che ha segnato un’intera generazione.

Il musical è una produzione teatrale completamente originale adattata da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi e con la regia di Maurizio Colombi.

A teatro, un cast d’eccezione darà vita ai personaggi dell’indimenticabile estate del 1964.

Fatima Trotta, attrice e conduttrice napoletana nota al grande pubblico per la sua verve comica e la naturalezza espressiva, sarà la dolce e sognante Marina Pinardi (interpretata nel film da Marina Suma), il volto di un amore puro e indimenticabile, la ragazza della porta accanto che fa battere i cuori e racchiude la magia di un’estate che profuma di sogni e speranze.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia