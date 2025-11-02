14.2 C
CULTURA

“Sapore di Mare, il musical”: tour dall’11 novembre 2025

Sapore di Mare il musical
Sapore di Mare il musical

Dopo il trionfale successo del tour di debutto della scorsa stagione, torna in scena “Sapore di Mare – Il Musical

Un viaggio evocativo nel cuore degli Anni ’60, fra amori estivi, spensieratezza e melodie senza tempo.

Lo spettacolo che ha conquistato il pubblico italiano torna a emozionare, riportando in vita le atmosfere indimenticabili delle estati versiliesi, ispirato all’iconico film cult che ha segnato un’intera generazione.

Sapore di Mare il musical
Sapore di Mare il musical

Il musical è una produzione teatrale completamente originale adattata da Enrico Vanzina e Fausto Brizzi e con la regia di Maurizio Colombi.

A teatro, un cast d’eccezione darà vita ai personaggi dell’indimenticabile estate del 1964.

Fatima Trotta, attrice e conduttrice napoletana nota al grande pubblico per la sua verve comica e la naturalezza espressiva, sarà la dolce e sognante Marina Pinardi (interpretata nel film da Marina Suma), il volto di un amore puro e indimenticabile, la ragazza della porta accanto che fa battere i cuori e racchiude la magia di un’estate che profuma di sogni e speranze.

