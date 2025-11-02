14.2 C
La Cavallerizza del Teatro Litta di Milano: Antonio Syxty presenta il suo nuovo libro

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
foto_Syxty.
foto_Syxty.

Mercoledì 12 novembre, presso La Cavallerizza del Teatro Litta di Milano, Antonio Syxty incontrerà il pubblico per la presentazione del suo nuovo libro.

The Forty Years Later Project, vol. 1 è il primo movimento di un percorso che Antonio Syxty – artista, regista, performer, autore visivo e concettuale – avvia come un viaggio a ritroso e in avanti nella propria opera, tra fotografia, parola, gesto e teatro, nell’arco di oltre 40 anni

In The Forty Years Later Project, vol. 1 la scrittura non si limita a raccontare, ma agisce. Si muove tra il “grado zero” della parola e la sua esplosione nel tempo contemporaneo.

A cura di Daniele Poletti, con un ampio saggio critico di Marcello Sessa, il volume raccoglie materiali provenienti dal «Primo Famoso e Improbabile Archivio di Antonio Syxty»: tracce, scritte, immagini e testi che, come detriti vivi del tempo, vengono riattivati in una nuova forma editoriale. Un archivio personale che diventa linguaggio collettivo.

BookCity Milano 2025
La Cavallerizza – mercoledì 12 novembre ore 18.00 – ingresso libero
presentazione del libro

Antonio SyxtyThe Forty Years Later Project, vol. 1
a cura di Daniele Poletti
saggio di Marcello Sessa
Edizioni [dia•foria/dreamBOOK

con Antonio Syxty, Daniele Poletti e Marcello Sessa

mtmteatro.it

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

